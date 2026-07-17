Φωτιά σε αγροτική έκταση στην Καρδίτσα

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καρδίτσας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Φωτιά ξέσπασε, το απόγευμα της Παρασκευής, σε αγροτική έκταση στους Σοφάδες Καρδίτσας .

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