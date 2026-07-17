Φωτιά σε αγροτική έκταση στην Καρδίτσα
Για την κατάσβεση επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 6 πυροσβεστικά οχήματα
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Φωτιά ξέσπασε, το απόγευμα της Παρασκευής, σε αγροτική έκταση στους Σοφάδες Καρδίτσας.
Για την κατάσβεση επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 6 πυροσβεστικά οχήματα.
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καρδίτσας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
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