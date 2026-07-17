Φωτιά στην Εύβοια: Υλικές ζημιές σε σπίτι - Χωρίς ενεργό μέτωπο

Snapshot Η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή των Πολιτικών Ευβοίας έχει προκαλέσει υλικές ζημιές σε ένα σπίτι.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά να ξεκίνησε από το σπίτι και να επεκτάθηκε στην αγροτοδασική έκταση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 35 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 8 πυροσβεστικά οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς λόγω ανέμων έως 4 μποφόρ.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας διερευνά τα αίτια της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Χωρίς ενεργό μέτωπο, αλλά ακόμα σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στην περιοχή των Πολιτικών Ευβοίας.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση και κοντά στο σημείο υπάρχουν διάσπαρτες οικίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, σπίτι έχει υποστεί υλικές ζημιές.

Ανησυχία προκάλεσε το γεγονός ότι στο σπίτι υπάρχουν και φιάλες πετρογκάζ, ενώ όπως ανέφερε το Πυροσβεστικό Σώμα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η φωτιά να ξεκίνησε από εκεί και να επεκτάθηκε στη δασική περιοχή.

eviaonline.gr

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 8 πυροσβεστικά οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Διρφύων -Μεσσαπίων συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Φωτιά στην Εύβοια eviathema.gr

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορίας 3) ενώ πνέουν άνεμοι εντάσεως έως και 4 μποφόρ.

Σημειώνεται ότι στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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