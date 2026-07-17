Φωτιά στην Εύβοια - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Snapshot Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Πολιτικά Ευβοίας κοντά σε διάσπαρτες οικίες.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων συνδράμουν στις προσπάθειες της Πυροσβεστικής.

Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς με ανέμους εντάσεως έως 4 μποφόρ.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μεταβαίνει στο σημείο για διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στα Πολιτικά Ευβοίας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16.45 και κοντά στο σημείο έναρξής της υπάρχουν διάσπαρτες οικίες.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 8 πυροσβεστικά οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Διρφύων -Μεσσαπίων συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Φωτιά στην Εύβοια eviathema.gr

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορίας 3) ενώ πνέουν άνεμοι εντάσεως έως και 4 μποφόρ.

Σημειώνεται ότι στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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