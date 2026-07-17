Φωτιά στην Εύβοια - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Κοντά στο μέτωπο υπάρχουν διάσπαρτες οικίες

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Φωτιά στην Εύβοια - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα Πολιτικά Ευβοίας κοντά σε διάσπαρτες οικίες.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 35 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων συνδράμουν στις προσπάθειες της Πυροσβεστικής.
  • Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς με ανέμους εντάσεως έως 4 μποφόρ.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μεταβαίνει στο σημείο για διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς.
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Φωτιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στα Πολιτικά Ευβοίας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16.45 και κοντά στο σημείο έναρξής της υπάρχουν διάσπαρτες οικίες.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 8 πυροσβεστικά οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Διρφύων -Μεσσαπίων συνδράμουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

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Φωτιά στην Εύβοια

eviathema.gr

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορίας 3) ενώ πνέουν άνεμοι εντάσεως έως και 4 μποφόρ.

Σημειώνεται ότι στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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