Φωτιά στη Λέρο: Επιχειρεί ελικόπτερο από τη Σάμο και πυροσβέστες από την Κω

Πυρκαγιά ξέσπασε την περιοχή Τσίγγουνα, στη Λέρο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε σε παλιό σκουπιδότοπο και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις

Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις, υδροφόρες και μηχανήματα του Δήμου, μαζί με εθελοντές, ενώ στη Λέρο μετέβησαν ελικόπτερο από τη Σάμο και πυροσβέστες από την Κω, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πριν από λίγο, ο δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κωττάκης με ανακοίνωση του συνέστησε στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις:

“Παρακαλούμε να αποφεύγετε τις ασκοπες μετακινήσεις στο παραλιακό μέτωπο Λακκιου Ξηροκάμπου. Η φωτιά που έχει προκληθεί στον Τσίγγουνα είναι εκτός ελέγχου κι έχουμε ζητήσει εναέρια βοήθεια. Ο δρόμος πρέπει να είναι διαθέσιμος για τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα και τους εθελοντές.”

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που είχε ο αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία, αντιπεριφερειάρχης Δωδ/σου Χρήστος Ευστρατίου, όλες οι δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή και η φωτιά φαίνεται να έχει περιοριστεί στον δεματοποιητή του ΧΥΤΑ. Η φωτιά δεν απειλεί κατοικίες.