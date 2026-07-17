Πυροσβεστική: Πορτοκαλί συναγερμός για εκδήλωση φωτιάς σε Αττική, Εύβοια, νησιά Αιγαίου και Κρήτη

Snapshot Έχει εκδοθεί πορτοκαλί συναγερμός για κίνδυνο πυρκαγιάς σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη, Αττική και νότια Εύβοια στις 17 Ιουλίου.

Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι βοριάδες αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, κυρίως στη Στερεά Ελλάδα, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου.

Η Πολιτική Προστασία έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις τοπικές αρχές για αυξημένη ετοιμότητα και άμεση αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων, χρήση μηχανημάτων που δημιουργούν σπινθήρες και υπαίθριες ψησταριές.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, οι πολίτες πρέπει να ενημερώσουν άμεσα την Πυροσβεστική στο 199 και να ακολουθούν τις οδηγίες αυτοπροστασίας από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Snapshot powered by AI

Συνεχίζονται οι βοριάδες στη χώρα και σε συνδυασμό με την υψηλή θερμοκρασία, έντονος είναι ο κίνδυνος εμφάνισης πυρκαγιάς, ιδιαίτερα στη Στερεά Ελλάδα, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου.

Σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου, η Πολιτική Προστασία εξέδωσε πορτοκαλί συναγερμό στις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Κρήτης

Αττική και νότια Εύβοια

Ο κύριος κίνδυνος εντοπίζεται σε: Αττική, Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία.

Παράλληλα, σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται ακόμη πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπως η Στερεά Ελλάδα, οι Κυκλάδες και η Θράκη,

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

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