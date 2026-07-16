Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη την Πέμπτη 16 Ιουλίου

Αρκετές περιοχές βρίσκονται επίσης σε κίτρινο συναγερμό

Ελένη Ευστρατίου

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη την Πέμπτη 16 Ιουλίου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) για τις περιοχές της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Χίος, Σάμος, Ικαρία) και της Κρήτης.
  • Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) ισχύει σε πολλές άλλες περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.
  • Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις τοπικές αρχές για αυξημένη ετοιμότητα αντιμετώπισης πυρκαγιών.
  • Συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως καύση ξερών χόρτων, χρήση μηχανημάτων με σπινθήρες και υπαίθριες ψησταριές.
  • Σε περίπτωση πυρκαγιάς, οι πολίτες πρέπει να ενημερώσουν αμέσως την Πυροσβεστική στο 199 και να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα civilprotection.gov.gr.
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Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για αύριο Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)
  • Περιφέρεια Κρήτης
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Πολύ υψηλός κίνδυνος επιπέδου 4 ισχύει για τα νησιά: Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία και Κρήτη.

Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος επιπέδου 3 ισχύει σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

Σε επιφυλακή οι Αρχές

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

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