Κρήτη: Συνελήφθη ένας 35χρονος για τη μεγάλη φωτιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου

Ο άνδρας έκανε εξωτερικές εργασίες με τροχό στα πλαίσια εργολαβίας

Επιμέλεια - Ελένη Ευστρατίου

Κρήτη: Συνελήφθη ένας 35χρονος για τη μεγάλη φωτιά στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου
Eurokinissi/ΡΑΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη 35χρονος στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου για τη φωτιά της 15ης Ιουλίου, ενώ εργαζόταν με τροχό στο πλαίσιο εργολαβίας.
  • Ο συλληφθείς αρνείται την κατηγορία αλλά παραμένει υπό κράτηση μέχρι τη δικαστική του παρουσίαση.
  • Η πυρκαγιά κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα χορτολιβαδικής και γεωργικής γης, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, γεωτρήσεις και δίκτυα υποδομών.
  • Στην κατάσβεση συμμετείχαν εννέα εναέρια μέσα και πυροσβεστικές δυνάμεις από όλη την Κρήτη.
  • Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο στον συλληφθέντα.
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Ένας 35χρονος συνελήφθη στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 15/7.

Σύμφωνα με το cretalive, ο άνδρας πραγματοποιούσε εξωτερικές εργασίες με τροχό, στο πλαίσιο εργολαβίας.

Ο ίδιος, κατά πληροφορίες, αρνείται την αποδιδόμενη πράξη, ωστόσο σε συνεννόηση με την Εισαγγελία Ηρακλείου, ο νεαρός άνδρας παραμένει υπό κράτηση μέχρι αύριο οπότε και θα οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Επιπρόσθετα του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

Χιλιάδες καμένα στρέμματα

Την ίδια ώρα αποκαρδιωτική φέρεται να είναι η εικόνα του πρώτου απολογισμού για τις ζημιές που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στάχτη έχουν γίνει χιλιάδες στρέμματα χορτολιβαδικής και γεωργικής έκτασης, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με ζώα, γεωτρήσεις αλλά και δίκτυα ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών.

Για την κατάσβεση της φωτιάς, στη μάχη ρίχτηκαν εννέα εναέρια μέσα καθώς και πυροσβεστικές δυνάμεις απ' όλη την Κρήτη.

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