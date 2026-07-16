Συντρίμμια και θρύψαλα το Badminton: Ολοκληρωτική καταστροφή από τη φωτιά

Εικόνες απόλυτης καταστροφής άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (13/7) στο θέατρο Badminton, στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή.

Λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στο σημείο για την αντιμετώπιση πιθανών αναζωπυρώσεων.

Οι εικόνες από το θέατρο Badminton μετά την κατάσβεση αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με κατεστραμμένα τμήματα της στέγης, αποκαΐδια και συντρίμμια να συνθέτουν το σκηνικό που άφησε πίσω της η πυρκαγιά.

Οι εικόνες από το εσωτερικό και τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου που φέρνει στο φως το Newsbomb αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, καθώς η στέγη έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ μεγάλα τμήματα του παλιού κτιρίου έχουν καταρρεύσει ή έχουν μετατραπεί σε αποκαΐδια. Οι έρευνες της Πυροσβεστικής για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται σε εξέλιξη.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή εγκλωβισμένοι.

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