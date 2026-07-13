Μπελαβίλας για φωτιά στο Μπάντμιντον: «Κάηκε, ελπίζουμε ολοσχερώς»

Η ανέγερση του Μπάντμιντον παραβίασε την πολεοδομική νομοθεσία και παρέμεινε παράνομα για περίπου 20 χρόνια όπως αναφέρει ο καθηγητής

Μιχάλης Παπαδάκος

Μπελαβίλας για φωτιά στο Μπάντμιντον: «Κάηκε, ελπίζουμε ολοσχερώς»
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  • Το παλιό κτήριο του θεάτρου Μπάντμιντον στου Ζωγράφου καταστράφηκε ολοσχερώς από φωτιά.
  • Το κτήριο είχε χαρακτηριστεί αυθαίρετο και υπήρχαν αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για την κατεδάφισή του.
  • Η ανέγερση του Μπάντμιντον παραβίασε την πολεοδομική νομοθεσία και παρέμεινε παράνομα για περίπου 20 χρόνια.
  • Οι ευθύνες αποδίδονται στις εταιρείες "Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε." και Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) που διαχειρίζονταν το ακίνητο.
  • Υπάρχει έκκληση για οριστικό καθαρισμό της περιοχής από το αυθαίρετο κτήριο.
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Στις φλόγες παραδόθηκε το παλιό κτήριο του θεάτρου Μπάντμιντον στου Ζωγράφου, το οποίο όπως καταγγέλλει ο Νίκος Μπελαβίλας ήταν αυθαίρετο και υπήρχαν αποφάσεις του ΣτΕ για την κατεδάφισή του. «Κάηκε, ελπίζουμε ολοσχερώς», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο καθηγητής του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου σε ανάρτησή του αναφέρει ότι η ανέγερσή του είχε παραβιάσει «κάθε διάταξη της τότε πολεοδομικής νομοθεσίας», προσθέτοντας ότι παρέμενε στη θέση του για μια 20ετία, όντας προσωρινό κτήριο, και παρά τις επανειλημμένες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για την κατεδάφισή του.

«Κάηκε - ελπίζουμε ολοσχερώς - στου Ζωγράφου ένα από τα κορυφαία αυθαίρετα ολυμπιακά ακίνητα. Το Μπάντμιντον, κατασκευάστηκε από την «Αθήνα 2004» στον καταπράσινο πυρήνα του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή, παραβιάζοντας κάθε διάταξη της τότε πολεοδομικής νομοθεσίας, εμφανιζόμενο ως προσωρινό "λυόμενο".

Παρέμεινε, ωστόσο, στη θέση του επί είκοσι χρόνια, παρά τις επανειλημμένες αποφάσεις του ΣτΕ που διέτασσαν την κατεδάφισή του.

Την ευθύνη για αυτή την κατάσταση φέρουν οι διαβόητες διαδοχικές εταιρείες, οι μεσίτες εκποίησης δημόσιας γης με όρους λεηλασίας: πρώτα η "Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε." και στη συνέχεια η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ). Ώρα να φύγει οριστικά από τη μέση».

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