Πορτοκαλί συναγερμός εκδήλωσης φωτιάς σε τρεις περιφέρειες - Ο χάρτης της Τετάρτης 15 Ιουλίου

Ποιες περιοχές βρίσκονται σε κίτρινο και πορτοκαλί συναγερμό για την εκδήλωση φωτιάς σήμερα Τετάρτη

Επιμέλεια - Ελένη Ευστρατίου

Πορτοκαλί συναγερμός εκδήλωσης φωτιάς σε τρεις περιφέρειες - Ο χάρτης της Τετάρτης 15 Ιουλίου
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ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τρεις Περιφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη) βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα, 15 Ιουλίου.
  • Σε κίτρινο συναγερμό επιπέδου 3 είναι περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Εύβοιας, βόρειας Πελοποννήσου, Θράκης και Κυκλάδων.
  • Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ενημερώσει τις Περιφέρειες και τους Δήμους για αυξημένη ετοιμότητα λόγω του κινδύνου πυρκαγιών.
  • Συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως καύση ξερών χόρτων, χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες και υπαίθριες ψησταριές.
  • Απαγορεύεται η καύση αγρών κατά την αντιπυρική περίοδο και οι πολίτες καλούνται να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική στο 199 σε περίπτωση πυρκαγιάς.
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Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς επιπέδου 4 αναφέρεται για τρεις Περιφέρειες, σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι περιοχές που βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό είναι οι:

  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Καλύμνου, ΠΕ Κω)
  • Περιφέρεια Κρήτης

Ιδιαίτερα, τα νησιά Χίος, Σάμος, Ικαρία, Κάλυμνος, Κως και Κρήτη, αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

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Κίτρινος συναγερμός σε πολλές περιοχές

Παράλληλα, σε υψηλό συναγερμό επιπέδου 3 βρίσκονται αρκετές ακόμη περιοχές της χώρας σε Στερεά Ελλάδα και Εύβοια, βόρεια Πελοπόννησο, Θράκη και τα νησιά των Κυκλάδων.

Οι Αρχές έχουν ενημερώσει τις αρμόδιες Περιφέρειες και Δήμους των συγκεκριμένων περιοχών ώστε να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα.

Επιπλέον, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

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