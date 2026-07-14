Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Αλιβέρι
Καλύτερη εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς στον Λάτα Ευβοίας, σύμφωνα με την Πυροσβεστική
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Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στον Λάτα του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, στην Εύβοια, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία ξέσπασε νωρίτερα. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν την επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.
Νωρίτερα, ήχησε νέο μήνυμα από το «112» για απομάκρυνση των κατοίκων προς το Αλιβέρι.
Στο σημείο συμμετέχουν 80 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων της 20ής ΕΜΟΔΕ, εθελοντών πυροσβεστών, 24 πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς και 6 αεροσκαφών και 3 ελικοπτέρων. Παράλληλα, συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου.
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