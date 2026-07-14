Ηράκλειο: Φωτιά κοντά στις αρχαιότητες της Κνωσού – Εκκενώθηκε ο αρχαιολογικός χώρος

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Ηράκλειο: Φωτιά κοντά στις αρχαιότητες της Κνωσού – Εκκενώθηκε ο αρχαιολογικός χώρος
EUROKINISSI, φωτογραφία αρχείου.
ΕΛΛΑΔΑ
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Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου για φωτιά νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι (14/07) κοντά στις αρχαιότητες της Κνωσού, στο Ηράκλειο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 6 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 16 άνδρες, για την αντιμετώπιση του περιστατικού, το οποίο σημειώθηκε στον χώρο στάθμευσης, κοντά στις αρχαιότητες.

Η φωτιά οριοθετήθηκε άμεσα από τους πυροσβέστες, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι προκλήθηκε έπειτα από βλάβη σε μετασχηματιστή ηλεκτρικού ρεύματος, όπως μεταδίδει το creta24.gr.

Μάλιστα, για μερικά λεπτά κρίθηκε αναγκαία η εκκένωση του αρχαιολογικού χώρου, ενώ, έχουν καταγραφεί προβλήματα ηλεκτροδότησης σε περιοχές του Ηρακλείου.

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