Φωτιά στο Αλιβέρι: Δεύτερο 112 για εκκένωση του Προφήτη Ηλία – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Snapshot Η φωτιά που ξέσπασε στο Λάτα Αλιβερίου στην Εύβοια βρίσκεται σε εξέλιξη και επιχειρούν 68 πυροσβέστες μαζί με 9 εναέρια μέσα.

Έχουν κινητοποιηθεί 6 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα και υδροφόρες του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου για την κατάσβεση της φωτιάς.

Εκδόθηκε δεύτερο μήνυμα 112 για εκκένωση της περιοχής Προφήτης Ηλίας προς το Αλιβέρι. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι στο Λάτα Αλιβερίου, στην Εύβοια.

Εδώ και λίγη ώρα ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο. Πλέον στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 68 πυροσβέστες, 6 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό των εναέριων μέσων.

Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο μεταξύ στις 13:50 ήχησε και δεύτερο 112 για εκκένωση της περιοχής Προφήτης Ηλίας προς το Αλιβέρι.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ο αναπληρωτής Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κύμης - Αλιβερίου Νίκος Μαστροκώστας, ανέφερε πως το 112 εστάλη για «παν ενδεχόμενο» καθώς η περιοχή είναι μεν αραιοκατοικημένη -με λίγα σπίτια- αλλά οι φλόγες βρίσκονται περί τα 300 μέτρα από τις πρώτες οικίες.

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