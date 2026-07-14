Φωτιά τώρα στο Ύπατο της Θήβας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (14/07) σε αγροτική έκταση στο Ύπατο της Θήβας.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής ήταν άμεση.

Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ, υπήρχε και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Ρίψεις νερού πραγματοποίησαν 6 πυροσβεστικά αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο.

Η πυρκαγιά παρουσίασε καλύτερη εικόνα σύντομα με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν από το σημείο τα περισσότερα αεροσκάφη, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Λίγο μετά τις 15:00, δύο αεροσκάφη είχαν παραμείνει στο σημείο προκειμένου να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την εστία.