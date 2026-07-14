Φωτιά τώρα στην Περαία Θεσσαλονίκης: SMS ετοιμότητας από το 112

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης για φωτιά στην Όσια Ξένη της Περαίας, στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά καίει σε αγροτική έκταση ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 9 πυροσβεστικά οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, καθώς και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο που πραγματοποιεί ρίψεις νερού από αέρος.