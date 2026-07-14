Φωτιά τώρα στην Περαία Θεσσαλονίκης: SMS ετοιμότητας από το 112
Επιχειρεί και πυροσβεστικό ελικόπτερο
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης για φωτιά στην Όσια Ξένη της Περαίας, στη Θεσσαλονίκη.
Η φωτιά καίει σε αγροτική έκταση ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 9 πυροσβεστικά οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, καθώς και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο που πραγματοποιεί ρίψεις νερού από αέρος.
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