Φωτιά τώρα στην Περαία Θεσσαλονίκης: SMS ετοιμότητας από το 112

Επιχειρεί και πυροσβεστικό ελικόπτερο

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Φωτιά τώρα στην Περαία Θεσσαλονίκης: SMS ετοιμότητας από το 112
SOOC
ΕΛΛΑΔΑ
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης για φωτιά στην Όσια Ξένη της Περαίας, στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά καίει σε αγροτική έκταση ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 9 πυροσβεστικά οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, καθώς και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο που πραγματοποιεί ρίψεις νερού από αέρος.

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