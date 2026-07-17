Φωτιά στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας - Και εναέρια μέσα στην κατάσβεση
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 43 πυροσβέστες
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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας και συγκεκριμένα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μπαμπίνη.
Για την κατάσβεση του μετώπου επιχειρούν 43 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος πραγματοποιούν στοχευμένες ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Παράλληλα, στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.
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