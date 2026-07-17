Φωτιά στον Πύργο - Ήχησε το 112 για ετοιμότητα
Μήνυμα από το 112 καλεί τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στον Πύργο Ηλείας, για την οποία ήχησε και το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολιρέικες Παράγκες και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:29 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πυρκαγιά στο Ακόντιο Βοιωτίας - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
18:20 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά σε αγροτική έκταση στην Καρδίτσα
17:55 ∙ ANNOUNCEMENTS
To SUPERSTAR επιστρέφει στη Ραφήνα με καθημερινά δρομολόγια προς Άνδρο, Τήνο, Μύκονο
17:25 ∙ ANNOUNCEMENTS
To EJEKT Festival και το For303 παρουσιάζουν τους Bob Moses ζωντανά στην Αθήνα
16:07 ∙ LIFESTYLE