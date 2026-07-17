Φωτιά στον Πύργο - Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στον Πύργο Ηλείας, για την οποία ήχησε και το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολιρέικες Παράγκες και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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