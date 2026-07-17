Σφακιά: Επιχείρηση διάσωσης περιπατητή σε δύσβατο σημείο στην Αγία Ρούμελη

Επιχείρηση διάσωσης της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό αλλοδαπού περιπατητή ο οποίος έχει εγκλωβιστεί σε δύσβατο σημείο βορειοδυτικά της Αγίας Ρούμελης Σφακίων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 52 χρόνος Βέλγος ακολούθησε λάθος μονοπάτι μετά το παλιό χωριό της Αγίας Ρούμελης, με αποτέλεσμα να βρεθεί σε βραχώδες σημείο χωρίς να μπορεί να συνεχίσει. Ο ίδιος κάλεσε τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 και ζήτησε βοήθεια, ενώ μέσω του τηλεφώνου του οι αρχές εντόπισαν το στίγμα του.

Αυτήν την ώρα μια ομάδα με τέσσερις πυροσβέστες της ΕΚΑΜ και δύο ακόμη από το κλιμάκιο της Ανώπολης κατευθύνονται προς την περιοχή προκειμένου να εντοπίσουν και να διασώσουν τον 52χρονο.

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