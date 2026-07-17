Πανσέληνος: Πότε θα φωτίσει το φεγγάρι τον ουρανό τον Ιούλιο

Η επόμενη μεγάλη πανσέληνος είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 29 Ιουλίου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Πανσέληνος: Πότε θα φωτίσει το φεγγάρι τον ουρανό τον Ιούλιο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η επόμενη πανσέληνος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουλίου με το φεγγάρι στο μέγιστο της φωτεινότητάς του.
  • Η καλύτερη στιγμή για να φωτογραφίσετε το φεγγάρι είναι κατά την ανατολή του, όταν εμφανίζεται μεγάλο και με πορτοκαλί χρώμα.
  • Η πλατφόρμα Meteo.gr παρέχει πληροφορίες για τις φάσεις της σελήνης και τις ακριβείς ώρες ανατολής και δύσης σε κάθε περιοχή.
  • Η πανσέληνος του Ιουλίου προσφέρει ιδανικές συνθήκες για νυχτερινές δραστηριότητες, χάρη στον καθαρό ουρανό και την καλή ορατότητα.
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Οι ζεστές ιουλιάτικες νύχτες είναι συνδεδεμένες με νυχτερινές βόλτες, στιγμές χαλάρωσης στην αμμουδιά και ατέλειωτη ξεκούραση, έχοντας ως ιδανικό φόντο το ολόγιομο φεγγάρι. Η επόμενη μεγάλη πανσέληνος είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 29 Ιουλίου, όταν ο δορυφόρος της Γης θα φτάσει στο μέγιστο της φωτεινότητάς του. Το εντυπωσιακό αυτό υπερθέαμα αναμένεται να τραβήξει όλα τα βλέμματα ψηλά, προσφέροντας μια μοναδική οπτική εμπειρία.

Είτε επιλέξετε μια ερημική ακρογιαλιά σε κάποιο νησί είτε τη βεράντα σας στην πόλη, αυτή η βραδιά είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μικρή απόδραση από τη ρουτίνα. Τα καλοκαιρινά φεγγάρια κρύβουν πάντα μια ιδιαίτερη μαγεία, αφού ο καθαρός ουρανός εξασφαλίζει σχεδόν πάντα άριστη ορατότητα.

Πώς να απολαύσετε το θέαμα στο έπακρο

Η σωστή οργάνωση είναι απαραίτητη για να ζήσετε την εμπειρία στο 100%. Εκτός από την ημερομηνία, είναι χρήσιμο να γνωρίζετε και την ακριβή τροχιά του φεγγαριού.

Η καλύτερη ώρα για να αποτυπώσετε το φεγγάρι στο φακό σας είναι η στιγμή που ανατέλλει. Τότε εμφανίζεται εντυπωσιακά μεγάλο, με έντονα πορτοκαλί χρώματα, καθώς αναδύεται πίσω από τη θάλασσα ή τους ορεινούς όγκους.

Παράλληλα, μέσα από την πλατφόρμα του Meteo.gr, μπορείτε να ενημερωθείτε λεπτομερώς για τις φάσεις της σελήνης, καθώς και για τις ακριβείς ώρες ανατολής και δύσης στην περιοχή σας. Η πληροφορία αυτή θα σας επιτρέψει να επιλέξετε έγκαιρα το κατάλληλο σημείο, χωρίς εμπόδια από κτίρια ή τη φύση.

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