Φεγγάρι της Φράουλας: Εντυπωσιακές εικόνες από την πρώτη πανσέληνο του Ιουνίου

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, κάτοικοι από κάθε πλευρά του πλανήτη απόλαυσαν το μαγευτικό θέαμα που τους προσέφερε το «Φεγγάρι της Φράουλας», την πρώτη πανσέληνο του Ιουνίου.

Το φαινόμενο κορυφώθηκε στις 02:56 (ώρα Ελλάδος), τη στιγμή που το φεγγάρι βρέθηκε σε πλήρη ευθυγράμμιση απέναντι από τον Ήλιο.

Δείτε φωτογραφίες του BBC από διάφορα μέρη του πλανήτη:

Λισαβόνα, Πορτογαλία

Κέσνεκ, Σλοβακία

Ντόρσετ, Ηνωμένο Βασίλειο

Αϊντχόβεν, Ολλανδία

Κίνγκτζου, Κίνα

Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Μολφέττα, Ιταλία

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι της Φράουλας»

Παρόλο που ο όρος «Φεγγάρι της Φράουλας» ακούγεται ρομαντικός, η Σελήνη δεν θα γίνει ροζ ή κόκκινη. Το όνομα δεν περιγράφει το χρώμα της, αλλά προέρχεται από τις παραδόσεις των ιθαγενών φυλών της Βόρειας Αμερικής (όπως οι Αλγκόνκιν και οι Λακότα). Οι φυλές αυτές χρησιμοποιούσαν το φεγγάρι σαν ημερολόγιο για τις αγροτικές τους εργασίες:

Η συγκεκριμένη πανσέληνος έδειχνε ότι είχε έρθει η ώρα για τη συγκομιδή της άγριας φράουλας .

Συνδεόταν άμεσα με την καρποφορία της φύσης και την αρχή μιας πολύ παραγωγικής εποχής.

Άλλα ονόματα για την Πανσέληνο του Ιουνίου:

Φεγγάρι του Μελιού (επειδή το μέλι είναι έτοιμο για συγκομιδή τον Ιούνιο)

Φεγγάρι του Υδρόμελου (καθώς εκείνη την περίοδο οι ιθαγενείς συνήθιζαν να παρασκευάζουν υδρόμελο)

Φεγγάρι των Τριαντάφυλλων (επειδή ανθίζουν τον Ιούνιο)

Θερμό Φεγγάρι (λόγω της υψηλής θερμοκρασίας στην περιοχή κατά τους θερινούς μήνες)

Φεγγάρι της Φύτευσης (επειδή αυτή η περίοδος συστήνεται για τη φύτευση αρκετών σπόρων)

Κάθε περίπου είκοσι χρόνια, η πανσέληνος του Ιουνίου συμπίπτει με το θερινό ηλιοστάσιο. Όταν συμβαίνει αυτό, το γεμάτο φεγγάρι φωτίζει τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, προσφέροντας ένα ακόμα πιο μαγικό θέαμα στον ουρανό.