Η «εύστοχη» παρατήρηση του Κιμ Γιονγκ Ουν για τα πιάτα στη Βόρεια Κορέα

Στη Βόρεια Κορέα τα πάντα είναι υπό τον έλεγχο του ηγέτη της, Κιμ Γιονγκ Ουν, ακόμα και η παραμικρή λεπτομέρεια.

Μία επίσκεψη, που καταγράφηκε από το κρατικό δίκτυο, δείχνει τον Κιμ να επιθεωρεί ένα εργοστάσιο, όπου κατασκευάζονται πιάτα.

Και ο Κιμ έδειξε ότι προσέχει το παραμικρό για τον λαό του... όπως το μέγεθος των πιάτων, επειδή οι μερίδες για τους Βορειοκορεάτες που ζουν στην ανέχεια, εξαρτώνται από αυτό και όχι από την ποσότητα που θα πρέπει να έχουν μέσα.

Στο βίντεο που δημοσιεύθηκε ο Κιμ με αυστηρότητα δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές προς τους υπευθύνους, οι οποίοι δεν το είχαν σκεφτεί, παρατηρώντας ότι: "Το πιάτο είναι μικρό και δεν αντέχει τα γεύματα.. Κάντε το μεγαλύτερο αμέσως!" Το αυξήστε την ποσότητα μάλλον δεν πέρασε από το μυαλό κανενός!