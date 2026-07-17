Λαμία: Στη ΜΕΘ ηλικιωμένος μετά από δάγκωμα φιδιού

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Λαμίας νοσηλεύεται ένας ηλικιωμένος, έπειτα από δάγκωμα φιδιού.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στο Κλειτσό Ευρυτανίας όπου ο ηλικιωμένος πραγματοποιούσε εργασίες και όταν σήκωσε μία πέτρα αισθάνθηκε ένα πόνο στο αριστερό του χέρι. Ο άνδρας δεν είδε τι τον χτύπησε, γρήγορα όμως κατάλαβε ότι τον είχε δαγκώσει φίδι στο μικρό του δάχτυλο.

Αναζήτησε ιατρική βοήθεια, καθώς το δάγκωμα σύντομα μαύρισε το δάχτυλο του και το οίδημα προχώρησε πιο πάνω και τελικά, διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου του χορηγήθηκε η κατάλληλη αγωγή και προληπτικά νοσηλεύεται στη ΜΕΘ. Η πορεία της υγείας του, σύμφωνα με το τοπικό μέσο εξελίσσεται πολύ καλά και σύντομα θα μπορέσει να λάβει εξιτήριο.

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