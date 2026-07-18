ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 406,55 μονάδων (–0,77%), στις 52.146,42 μονάδες.

Newsbomb

ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Με απώλειες έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας σχετικά με τις επενδύσεις για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 406,55 μονάδων (–0,77%), στις 52.146,42 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 361,70 μονάδων (–1,40%), στις 25.520,24 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 76,08 μονάδων (–1,01%), στις 7.457,69 μονάδες.

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