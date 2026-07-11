ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 74,71 μονάδων (+0,29%), στις 26.281,60 μονάδες.
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Με κέρδη έκλεισε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ξεχώρισε το εντυπωσιακό ντεμπούτο της νοτιοκορεατικής τεχνολογικής εταιρείας SK Hynix στον Nasdaq.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 149,60 μονάδων (+0,29%), στις 52.637,01 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 74,71 μονάδων (+0,29%), στις 26.281,60 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 31,75 μονάδων (+0,42%), στις 7.575,39 μονάδες.
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