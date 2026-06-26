Βορίζια: Απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες για την τοποθέτηση βόμβας τα 5 μέλη της οικογένειας Καργάκη

Snapshot Τα πέντε μέλη της οικογένειας Καργάκη αφέθηκαν ελεύθερα χωρίς περιοριστικούς όρους για την υπόθεση της έκρηξης αυτοσχέδιας βόμβας.

Η έκρηξη θεωρείται η αφορμή για την αιματηρή σύγκρουση της 1ης Νοεμβρίου στα Βορίζια με δύο νεκρούς.

Δεν επιβλήθηκαν νέοι περιορισμοί στους δύο ήδη προφυλακισμένους που εμπλέκονται στη φονική συμπλοκή.

Τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, κρατούμενα για ζωοκλοπή, υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και απομάκρυνση από τον Δήμο Φαιστού.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστήριξαν ότι οι κατηγορίες δεν έχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και βασίζονται σε υποθέσεις και μαρτυρίες. Snapshot powered by AI

Ύστερα από πολύωρη απολογητική διαδικασία των πέντε μελών της οικογένειας Καργάκη, που κατηγορούνται για την υπόθεση της έκρηξης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στην οικία της οικογένειας Φραγκιαδάκη – γεγονός που θεωρείται ότι αποτέλεσε την απαρχή της αιματηρής εξέλιξης της 1ης Νοεμβρίου στα Βορίζια, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη – ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν να μην επιβάλουν προσωρινή κράτηση σε κανέναν από τους κατηγορούμενους.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, και οι πέντε αφέθηκαν «ελεύθεροι», ενώ για τους δύο ήδη προφυλακισμένους για την υπόθεση της φονικής συμπλοκής στα Βορίζια –τον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη και τον 48χρονο αγροτοσυνδικαλιστή, συγγενή της οικογένειας – αποφασίστηκε επίσης να μην επιβληθεί κανένας επιπλέον περιοριστικός όρος στο συγκεκριμένο σκέλος της δικογραφίας.

Παράλληλα, για τα τρία υπόλοιπα μέλη της οικογένειας Καργάκη, τα οποία βρίσκονται ήδη προσωρινά κρατούμενα στο πλαίσιο της δικογραφίας για υπόθεση ζωοκλοπής –τον σύζυγο της μεγαλύτερης αδελφής του Φανούρη Καργάκη, τον ανιψιό του και τον αδελφό του 39χρονου– οι δικαστικές αρχές αποφάσισαν την επιβολή περιοριστικών μέτρων.

Συγκεκριμένα, τους απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα, υποχρεώνονται να δίνουν τακτικά το «παρών» στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους, δεν επιτρέπεται να προσεγγίζουν μέλη της αντίδικης οικογένειας, ενώ τους απαγορεύτηκε και η διαμονή εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Φαιστού.

Κατά τις απολογίες τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης επανέλαβαν ότι οι κατηγορίες δεν στηρίζονται, κατά την άποψή τους, σε επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, υποστηρίζοντας ότι η δικογραφία βασίζεται κυρίως σε υποθέσεις και μαρτυρικές καταθέσεις, ενώ έκαναν λόγο για διεύρυνση του κατηγορητηρίου χωρίς επαρκή τεκμηρίωση.