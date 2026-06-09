Απόστρατος αξιωματικός της ΕΛΑΣ έκοψε το νερό στην πρώην γυναίκα του – Συνελήφθη για απειλές

Στη σύλληψη ενός συνταξιούχου αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας προχώρησαν οι αστυνομικοί στα Χανιά, έπειτα από καταγγελία της πρώην συζύγου του, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr.

Πρόκειται για έναν 67χρονο πρώην υψηλόβαθμο αξιωματικό, ο οποίος φέρεται να διέκοψε την παροχή υδροδότησης στην πρώην σύζυγό του και να την απείλησε, με αποτέλεσμα εκείνη να προχωρήσει σε καταγγελία στις Αρχές. Το περιστατικό έλαβε χώρα τη 2α Ιουνίου, με την πρώην σύζυγο να προχωρά σε καταγγελία την επόμενη μέρα.

Σε έρευνα που διενήργησαν οι Αρχές την Κυριακή (07/09) στο σπίτι του συνταξιούχου αστυνομικού, βρήκαν και κατέσχεσαν ένα όπλο αλλά και μεγάλο αριθμό φυσιγγίων που διατηρούσε παράνομα.