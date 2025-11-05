Φιλιππίνες: Επιστήμονες ανακάλυψαν έξι νέα είδη νυχτεριδών

Μια διεθνής ερευνητική ομάδα από τις Φιλιππίνες ανακάλυψε έξι νέα είδη νυχτεριδών μέσα στα προστατευόμενα δάση της χώρας.

Ο λόγος για τις νυχτερίδες tube-nosed, οι οποίες -σύμφωνα με τους ερευνητές- είναι μια απίστευτα ποικιλόμορφη και ελαφρώς τρομακτική ομάδα θηλαστικών.

«Έχω μείνει έκπληκτος με το πόσα πολλά πράγματα δεν γνωρίζουμε ακόμα για τον φυσικό κόσμο, όπως για παράδειγμα πόσα είδη νυχτερίδων υπάρχουν», δήλωσε ένας από τους ερευνητές, ο Dr. Μπέρτον Λιμ, βοηθός επιμελητής θηλαστικών στο Βασιλικό Μουσείο του Οντάριο στο Τορόντο (ROM).

Έως τώρα ήταν γνωστό ότι στις Φιλιππίνες υπήρχαν 79 είδη νυχτερίδων.

«Πριν ξεκινήσουμε την έρευνά μας, υπήρχαν μόνο δύο είδη νυχτερίδων αυτής της ομάδας (σ.σ. tube-nosed) που είχαν καταγραφεί στις Φιλιππίνες, αλλά βρήκαμε πέντε νέα είδη που μεταμφιέζονταν ως (ένα από αυτά)», τόνισε ο ίδιος.

Μια νυχτερίδα Murina baletei, της ομάδας νυχτεριδών Tube-nosed SWNS μέσω Good News Network

Οι νυχτερίδες tube-nosed τρέφονται αποκλειστικά με έντομα και εξαρτώνται από τις δασικές περιοχές για να φωλιάζουν και να επιβιώνουν.

Ακόμη και χωρίς την αποψίλωση των δέντρων, αυτό το είδος νυχτερίδας είναι γνωστό για την δυσκολία εντοπισμού του, λέει η συν-συγγραφέας της μελέτης, η καθηγήτρια Jodi Sedlock, του Πανεπιστημίου Lawrence στο Ουισκόνσιν.

«Ως αποτέλεσμα, είναι πολύ ικανοποιητικό να βλέπουμε την έρευνά μας να συμβάλλει τόσο σημαντικά στις μελέτες για τη βιοποικιλότητα των Φιλιππίνων», τόνισε η ίδια.

Η μελέτη των έξι νέων ειδών – Murina alvarezi, Murina baletei, Murina hilonghilong, Murina luzonensis, Murina mindorensis και Murina philippinensis – δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Zootaxa από Καναδούς επιστήμονες του ROM και Αμερικανούς ερευνητές του Field Museum στο Σικάγο και του Πανεπιστημίου Lawrence.

Με πληροφορίες από Good News Network

