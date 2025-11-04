Το θαύμα της Φύσης: Το ελάφι του πατέρα Δαβίδ αναγεννάται στην Κίνα 125 Χρόνια μετά την εξαφάνιση

Από λιγότερα από 100 ζώα που διασώθηκαν στη Βρετανία, ο πληθυσμός του εμβληματικού ελαφιού, γνωστού από τους αρχαίους μύθους, εκτοξεύτηκε στα 8.200, χάρη σε μια πρωτοβουλία εισαγωγής στην Κίνα

Το θαύμα της Φύσης: Το ελάφι του πατέρα Δαβίδ αναγεννάται στην Κίνα 125 Χρόνια μετά την εξαφάνιση

Ελάφι του πατέρα Δαβίδ στο Εθνικό Φυσικό Καταφύγιο Jiangsu Dafeng

Εθνικό Φυσικό Καταφύγιο Jiangsu Dafeng
Κοπάδια που αριθμούν εκατοντάδες μέλη από το παράξενο ελάφι του πατέρα Δαβίδ (Père David’s deer) περιπλανώνται πλέον ελεύθερα στους παράκτιους υγροτόπους της ανατολικής Κίνας. Η σημερινή εικόνα αποτελεί αξιοσημείωτη επιτυχία των προσπαθειών για διατήρηση του είδους, προσπάθειες που ξεκίνησαν πριν από λίγες μόλις δεκαετίες.

Το ελάφι του πατέρα Δαβίδ, γνωστό στην αρχαία Κίνα ως το «τέρας με τα κέρατα του ελαφιού, τις οπλές του βοδιού, το πρόσωπο του αλόγου και την ουρά του γαϊδάρου», θεωρούνταν κάποτε το σπανιότερο είδος ελαφιού στον πλανήτη.

Εξοντώθηκε ολοσχερώς στο φυσικό του περιβάλλον πριν από 125 χρόνια. Ωστόσο, μια μικρή ομάδα αιχμάλωτων ζώων κατάφερε να επιβιώσει σε μια μακρινή γη μέχρι το 1985, οπότε και οι απόγονοί τους μπόρεσαν να επιστρέψουν σε υγρότοπους της σημερινής Κίνας, η οποία ως χώρα φέρει πλέον αυξημένη οικολογική συνείδηση.

Η βρετανική σωτηρία και η μετατροπή των τόπων για κυνήγι

Στις αρχές του 20ού αιώνα, ο Βρετανός ευγενής και πολιτικός Herbrand Russell, 11ος Δούκας του Bedford, απέκτησε μερικά ελάφια του πατέρα Δαβίδ από τον ζωολογικό κήπο του Βερολίνου, δημιουργώντας ένα κοπάδι επιβίωσης του είδους στην έπαυλή του, στο Woburn Abbey.

Η στιγμή-ορόσημο για την επανένταξη ήρθε το 1985. Ο δισέγγονος του Δούκα, Robin Russell, 14ος Δούκας του Bedford, δώρισε 39 ελάφια στην κινεζική κυβέρνηση. Τα ζώα τοποθετήθηκαν σε ένα πάρκο/καταφύγιο που κάποτε χρησίμευε για αποκλειστικά κυνηγετικές εξορμήσεις των αυτοκρατόρων του Πεκίνου. Κάπως έτσι λοιπόν, το πεδίο θανάτου μετατράπηκε σε ιερό άσυλο. Ακολούθησε μια δεύτερη εισαγωγή το 1986, με 36 ελάφια από πέντε βρετανικούς ζωολογικούς κήπους.

Θαύμα γενετικής

Από λιγότερα από 100 ζώα συνολικά, αυτά τα αρχικά ελάφια έχουν πολλαπλασιαστεί σε 8.200, κατορθώνοντας, σαν από θαύμα, να μην υποφέρουν από τη χαμηλή γενετική ποικιλότητα. Ο πληθυσμός τους σημειώνει έναν εξαιρετικά υψηλό ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 17%.

Σήμερα, όλα τα ελάφια που περιπλανώνται στην Κίνα κατάγονται από το κοπάδι του Russell. Σε πολλά κινεζικά καταφύγια, όπως το Tianezhou και το Dafeng, προστατεύονται δεκάδες τετραγωνικά μίλια παρθένου οικοτόπου για την επιβίωση αυτού του απίστευτου ζώου. Τα επόμενα σχέδια περιλαμβάνουν την εκ νέου εισαγωγή του ελαφιού σε πολύ πιο άγριες περιοχές, όπου θα κληθεί να μάθει ξανά να αποφεύγει τους θηρευτές και να αντιμετωπίζει τα φυσικά στοιχεία.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

