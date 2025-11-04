Nord Stream: Ουκρανός ύποπτος για το σαμποτάζ στον αγωγό ξεκίνησε απεργία πείνας στην Ιταλία

Ο Ουκρανός ύποπτος που κρατείται στην Ιταλία για την υπόθεση σαμποτάζ στους αγωγούς της Nord Stream ξεκίνησε απεργία πείνας κατά της μεταγωγής του στη Γερμανία. Τον περασμένο μήνα Ιταλικό εφετείο στην Μπολόνια διέταξε τη μεταφορά του υπόπτου, ο οποίος κατονομάστηκε μόνο ως Serhii K (σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία περί απορρήτου) στη Γερμανία, επιβεβαιώνοντας προηγούμενη απόφαση που είχε εκδώσει τον περασμένο μήνα.



Ωστόσο, ο Ουκρανός πρώην αξιωματικός κρατείται επί του παρόντος σε ιταλική φυλακή υψίστης ασφαλείας εν αναμονή περαιτέρω ακρόασης στο Ακυρωτικό Δικαστήριο, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός περίπου ενός μήνα. «Από τις 31 Οκτωβρίου, ο SK αρνείται να φάει απαιτώντας σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματά του», δήλωσε ο δικηγόρος του, Νικόλα Κανεστρίνι.

Απαιτεί επαρκή διατροφή, ένα υγιές περιβάλλον, αξιοπρεπείς συνθήκες κράτησης και «ίση μεταχείριση με τους άλλους κρατούμενους όσον αφορά τις επισκέψεις στην οικογένεια και την πρόσβαση σε πληροφορίες», πρόσθεσε ο Κανεστρίνι. Ο δικηγόρος ζήτησε επείγουσα παρέμβαση από τη διοίκηση των φυλακών και το ιταλικό Υπουργείο Δικαιοσύνης «για να διασφαλιστούν συνθήκες που συνάδουν με τα συνταγματικά και διεθνή πρότυπα».

Ο Serhii K συνελήφθη τον Αύγουστο κοντά στην ιταλική πόλη Ρίμινι βάσει ευρωπαϊκής έρευνας και εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε από τη Γερμανία σε σχέση με την δολιοφθορά των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream. Σε ακρόαση τον Σεπτέμβριο , ο Κανεστρίνι είπε ότι ο πελάτης του αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στις επιθέσεις.

Οι εκρήξεις διέκοψαν σε μεγάλο βαθμό τον εφοδιασμό της Ευρώπης με ρωσικό φυσικό αέριο, προκαλώντας μια σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Ουκρανία και περιορίζοντας τον ενεργειακό εφοδιασμό στη γηραιά ήπειρο. Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις επιθέσεις και η Ουκρανία έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή.