Η τρυφερή εξομολόγηση της Όλγας Κεφαλογιάννη στα γενέθλια των παιδιών της - Η μεγαλύτερη δύναμη μου

Snapshot Η Όλγα Κεφαλογιάννη γιόρτασε τα γενέθλια των παιδιών της με μια συγκινητική ανάρτηση για τη σημασία της οικογένειας στη ζωή της.

Τονίζει ότι η αγάπη είναι παρούσα, συνεπής, πιστή και αφοσιωμένη, και απαιτεί υποστήριξη τόσο στα εύκολα όσο και στα δύσκολα.

Η οικογένεια αποτελεί για εκείνη το σταθερό σημείο, την πρώτη της ευθύνη και την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Υποσχέθηκε στα παιδιά της να είναι πάντα στο πλευρό τους, όπου κι αν τους οδηγήσει η ζωή. Snapshot powered by AI

Σε μία τρυφερή και συγκινητική ανάρτηση προχώρησε η Όλγα Κεφαλογιάννη με αφορμή τα γενέθλια των παιδιών της, στις 6 Σεπτεμβρίου.

Η ίδια επέλεξε να μιλήσει για όσα σημαίνει για εκείνη η μητρότητα, αλλά και για όλες εκείνες τις μικρές και μεγάλες στιγμές που συνθέτουν την οικογενειακή ζωή: τις χαρές, τις αγωνίες, τα γέλια, τις δυσκολίες και τις καθημερινές μάχες.

«Σήμερα είναι τα γενέθλια των παιδιών μου. Και μαζί με τις ευχές, έρχονται όλες εκείνες οι μικρές και μεγάλες στιγμές που μας έφεραν μέχρι εδώ. Οι χαρές, οι αγωνίες, τα γέλια, οι δυσκολίες, οι καθημερινές μάχες που δίνουμε μαζί», έγραψε.

«Η αγάπη είναι παρουσία, συνέπεια, πίστη και αφοσίωση»

Στη συνέχεια, η υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε σε όσα, όπως σημειώνει, της έχουν διδάξει τα παιδιά της για την πραγματική έννοια της αγάπης.

«Τα παιδιά σε μαθαίνουν ότι η αγάπη δεν είναι μόνο συναίσθημα. Είναι παρουσία. Είναι συνέπεια. Είναι πίστη και αφοσίωση. Να είσαι εκεί, στα εύκολα και στα δύσκολα. Να κρατάς το χέρι τους όταν το χρειάζονται και να ξέρεις πότε πρέπει να το αφήσεις για να προχωρήσουν μόνα τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για την ίδια, μέσα σε όλα όσα μπορούν να μεταβάλλονται στη ζωή, η οικογένεια αποτελεί το σταθερό της σημείο.

«Μέσα σε όλα όσα μπορεί να αλλάζουν στη ζωή, αυτό είναι για μένα το σταθερό σημείο. Η οικογένειά μου. Η πρώτη μου ευθύνη, η μεγαλύτερη δύναμη και η αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μου», έγραψε.

«Όπου κι αν σας πάει η ζωή, εγώ θα είμαι εδώ»

Η ανάρτηση ολοκληρώνεται με μια συγκινητική ευχή προς τα παιδιά της και μια υπόσχεση ότι θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό τους.

«Χρόνια πολλά, αγάπες μου. Να μεγαλώνετε γερά, φωτεινά και ευτυχισμένα. Και να ξέρετε πάντα πως, όπου κι αν σας πάει η ζωή, εγώ θα είμαι εδώ. Δίπλα σας», κατέληξε.

https://www.instagram.com/p/Dc8C75ONBnz/

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