Κυριάκος Μητσοτάκης: «Χρόνια πολλά στην Πολεμική μας Αεροπορία» - Το βίντεο με Rafale και F-16 Viper

Το μάθημα είναι ότι τα μαχητικά τέταρτης γενιάς είναι ευάλωτα, Rafale, Gripen, Eurofighter

Snapshot Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε «Χρόνια πολλά» στην Πολεμική Αεροπορία με αφορμή την εορτή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram πρωταγωνιστούν τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale και F-16 Viper.

Η ανάρτηση τιμά τις γυναίκες και τους άνδρες της Πολεμικής Αεροπορίας και αναδεικνύει την επιχειρησιακή ισχύ των ελληνικών μαχητικών.

Η 8η Νοεμβρίου είναι η ημέρα εορτασμού των προστατών της Πολεμικής Αεροπορίας, των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ. Snapshot powered by AI

Με ένα εντυπωσιακό βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστούν μαχητικά αεροσκάφη, Rafale και F-16 Viper ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να στείλει τις ευχές του στην Πολεμική Αεροπορία, με αφορμή την εορτή του προστάτη της, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Στην ανάρτησή του στο Instagram, ο πρωθυπουργός δημοσίευσε εντυπωσιακά πλάνα από μαχητικά αεροσκάφη και συνόδευσε το βίντεο με το μήνυμα «Χρόνια πολλά στην Πολεμική μας Αεροπορία».

Ο πρωθυπουργός επέλεξε να τιμήσει με αυτόν τον τρόπο τις γυναίκες και τους άνδρες της Πολεμικής Αεροπορίας, αναδεικνύοντας μέσα από τα πλάνα τη δράση και την επιχειρησιακή ισχύ των ελληνικών μαχητικών.

Η 8η Νοεμβρίου είναι η ημέρα εορτασμού των προστατών της Πολεμικής Αεροπορίας, των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ.