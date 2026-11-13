Εντυπωσιακό βίντεο μέσα από πιλοτήριο: Ελιγμοί αεροσκάφους που κόβουν την ανάσα πάνω από το Ηράκλειο

Snapshot Ένα βίντεο από το πιλοτήριο του εκπαιδευτικού αεροσκάφους T-6A Texan II της ομάδας Δαίδαλος δείχνει εντυπωσιακούς ελιγμούς πάνω από το Ηράκλειο.

Η πτήση πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου στο πλαίσιο αεροπορικής επίδειξης της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με τη συνδρομή του αντισμήναρχου εν αποστρατεία Γιώργου Κωστάκη.

Στο βίντεο φαίνεται ο σμηναγός Ανδρέας Σταυρόπουλος να εκτελεί τους ελιγμούς μέσα από το πιλοτήριο.

Το βίντεο προσφέρει μοναδική θέα της πόλης του Ηρακλείου από ψηλά κατά τη διάρκεια της πτήσης. Snapshot powered by AI

Το μαγευτικό θέαμα του εκπαιδευτικού αεροσκάφους της ομάδας Δαίδαλος που στροβιλίζεται πάνω από την πόλη του Ηρακλείου αποκαλύφθηκε μέσα από ένα βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας στα social media.

Το θέαμα κυριολεκτικά κόβει την ανάσα, καθώς καταγράφει την επίδειξη του εκπαιδευτικού αεροσκάφους T-6A Texan II της εκπαιδευτικής ομάδας ΔΑΙΔΑΛΟΣ. όχι όμως από κάτω από το έδαφος, αλλά μέσα από το ίδιο το πιλοτήριο.

Η πτήση του αεροσκάφους πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες, στις 7 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο την αεροπορική επίδειξη της Πολεμικής Αεροπορίας που διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία με τη βοήθεια του Υπεύθυνου Συντονισμού της εορταστικής εκδήλωσης, αντισμήναρχου εν' αποστρατεία Γιώργου Κωστάκη.

Κάμερα που είχε τοποθετηθεί μέσα στο πιλοτήριο του εκπαιδευτικού αεροσκάφους κατέγραψε τους εντυπωσιακούς ελιγμούς από τη θέση του πιλότου. Δείτε στο βίντεο που ακολουθεί τον σμηναγό Ανδρέα Σταυρόπουλο να στροβιλίζεται κι αυτός μαζί με το αεροσκάφος καθώς επίσης και εικόνες από την πόλη του Ηρακλείου από ψηλά.

https://www.instagram.com/reel/DfngMjqILx4/

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της γιορτής της αεροπορίας στον ουρανό του Ηρακλείου εκτός από την ομάδα Δαίδαλος πραγματοποίησε επιδείξη και μαχητικό αεροσκάφος F-16 της ομάδας «ΖΕΥΣ» προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα με εντυπωσιακούς ελιγμούς και πτήσεις υψηλής ακρίβειας που θα μείνει για καιρό χαραγμένο στο μυαλό των κατοίκων και των επισκεπτών που είχαν την ευκαιρία να το θαυμάσουν.

Με πληροφορίες από cretalive.gr

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