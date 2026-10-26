Τρόμος για 3.300 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου - Η στιγμή που άνεμοι το ρίχνουν πάνω σε φορτηγά πλοία

Snapshot Το κρουαζιερόπλοιο Mein Schiff 3 συγκρούστηκε με αραγμένα φορτηγά πλοία στο λιμάνι του Bremerhaven λόγω ισχυρών ανέμων.

Στο πλοίο επέβαιναν πάνω από 3.300 άτομα, μεταξύ των οποίων 2.428 επιβάτες και 922 μέλη πληρώματος.

Προκλήθηκαν ζημιές στις σωσίβιες λέμβους του κρουαζιερόπλοιου και μια τρύπα περίπου 10 μέτρων σε ένα από τα φορτηγά πλοία.

Η προγραμματισμένη κρουαζιέρα προς τα Κανάρια Νησιά ακυρώθηκε μετά το ατύχημα.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από τη σύγκρουση. Snapshot powered by AI

Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε στο λιμάνι του Bremerhaven στη Γερμανία, όταν το κρουαζιερόπλοιο Mein Schiff 3 παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και συγκρούστηκε με αγκυροβολημένα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ενώ έφευγε από το λιμάνι.

🚢 Two massive ships collide in Germany At the port of Bremerhaven, the cruise ship Mein Schiff 3 collided with docked container vessels while leaving the harbor. Strong winds reportedly pushed the massive liner toward the cargo ships. More than 3,300 people were on board. The collision damaged the cruise ship's lifeboats and reportedly left a roughly 10-meter hole in the hull of one of the container vessels. Fortunately, no injuries were reported. However, the planned cruise to the Canary Islands had to be canceled. The vacation hadn't even started, and the passengers had already had enough adventure for an entire cruise. 🎥 Original footage: YouTube — Alex / CruiseOfficerAlex — NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2026

Στο κρουαζιερόπλοιο που είχε ξεκινήσει για προγραμματισμένο ταξίδι προς τα Κανάρια Νησιά, επέβαιναν περισσότεροι από 3.300 άνθρωποι. 2,428 επιβάτες και 922 μέλη του πληρώματος.

Η κρουαζιέρα μετά τη σύγκρουση ακυρώθηκε, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στις σωσίβιες λέμβους του κρουαζιερόπλοιου. Επίσης πληροφορίες αναφέρουν πως ένα από τα φορτηγά πλοία υπέστη επίσης ζημιές, καθώς φέρεται να άνοιξε στο σκάφος μια τρύπα περίπου 10 μέτρων.

New footage shows the moment TUI Cruises’ Mein Schiff 3 collided with the docked container ship MSC Victorine in Bremerhaven, Germany. Strong winds pushed the cruise ship sideways despite tugboats trying to assist https://t.co/lELAkgnRbK — Surajit (@surajit_ghosh2) October 26, 2026

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