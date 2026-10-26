Τρόμος για 3.300 επιβάτες κρουαζιερόπλοιου - Η στιγμή που άνεμοι το ρίχνουν πάνω σε φορτηγά πλοία
Στο περιστατικό ενεπλάκησαν συνολικά τρία πλοία, ενώ η κρουαζιέρα ακυρώθηκε
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- Το κρουαζιερόπλοιο Mein Schiff 3 συγκρούστηκε με αραγμένα φορτηγά πλοία στο λιμάνι του Bremerhaven λόγω ισχυρών ανέμων.
- Στο πλοίο επέβαιναν πάνω από 3.300 άτομα, μεταξύ των οποίων 2.428 επιβάτες και 922 μέλη πληρώματος.
- Προκλήθηκαν ζημιές στις σωσίβιες λέμβους του κρουαζιερόπλοιου και μια τρύπα περίπου 10 μέτρων σε ένα από τα φορτηγά πλοία.
- Η προγραμματισμένη κρουαζιέρα προς τα Κανάρια Νησιά ακυρώθηκε μετά το ατύχημα.
- Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από τη σύγκρουση.
Ναυτικό ατύχημα σημειώθηκε στο λιμάνι του Bremerhaven στη Γερμανία, όταν το κρουαζιερόπλοιο Mein Schiff 3 παρασύρθηκε από τους ισχυρούς ανέμους και συγκρούστηκε με αγκυροβολημένα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ενώ έφευγε από το λιμάνι.
Στο κρουαζιερόπλοιο που είχε ξεκινήσει για προγραμματισμένο ταξίδι προς τα Κανάρια Νησιά, επέβαιναν περισσότεροι από 3.300 άνθρωποι. 2,428 επιβάτες και 922 μέλη του πληρώματος.
Η κρουαζιέρα μετά τη σύγκρουση ακυρώθηκε, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στις σωσίβιες λέμβους του κρουαζιερόπλοιου. Επίσης πληροφορίες αναφέρουν πως ένα από τα φορτηγά πλοία υπέστη επίσης ζημιές, καθώς φέρεται να άνοιξε στο σκάφος μια τρύπα περίπου 10 μέτρων.