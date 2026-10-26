Η Σρι Λάνκα διέσωσε 40 Ιρανούς ναυτικούς από εμπορικά πλοία που έπλεαν σε διεθνή ύδατα

Snapshot Η Σρι Λάνκα διέσωσε 40 Ιρανούς ναυτικούς από 19 εμπορικά πλοία που έπλεαν σε διεθνή ύδατα λόγω επειγόντων ιατρικών περιστατικών.

Η επιχείρηση διάσωσης οργανώθηκε από την ιρανική πρεσβεία στο Κολόμπο και οι ναυτικοί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Γκάλε για παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι ναυτικοί επέστρεψαν στο Ιράν το βράδυ του Σαββάτου μετά τη διάσωση και τη φροντίδα στη Σρι Λάνκα.

Η Σρι Λάνκα διατηρεί ουδέτερη στάση στη σύγκρουση αλλά παρέχει βοήθεια σε Ιρανούς ναυτικούς βάσει διεθνούς δικαίου.

Το πολεμικό ναυτικό και η ακτοφυλακή της Σρι Λάνκα συμμετέχουν τακτικά σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα. Snapshot powered by AI

Το υπουργείο Εξωτερικών της Σρι Λάνκα ανακοίνωσε ότι απομάκρυνε 40 Ιρανούς ναυτικούς από 19 εμπορικά πλοία που έπλεαν σε διεθνή ύδατα στα ανοιχτά του νησιού, και συντόνισε την επιστροφή τους στο Ιράν.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Θουσάρα Ροντρίγκο, ο οποίος μίλησε στο BBC, οι αρμόδιες αρχές έλαβαν σήμα κινδύνου από τους ναυτικούς, οι οποίοι αντιμετώπιζαν «επείγοντα ιατρικά περιστατικά». Το υπουργείο Εξωτερικών της Σρι Λάνκα δεν διευκρίνισε τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε αναγκαία η απομάκρυνση των ναυτικών από τα πλοία.

Η επιχείρηση διάσωσης οργανώθηκε από την ιρανική πρεσβεία στο Κολόμπο.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και η ινδική εφημερίδα The Hindu, αναφέρουν ότι οι ναυτικοί επέβαιναν σε δεξαμενόπλοια στα οποία έχουν επιβληθεί αμερικανικές κυρώσεις λόγω του πολέμου.

Η Σρι Λάνκα τονίζει ότι διατηρεί ουδέτερη στάση στη σύγκρουση, αλλά έχει προσφέρει κατά καιρούς βοήθεια σε Ιρανούς ναυτικούς, κάτι που, όπως δηλώνει, αποτελεί υποχρέωση βάσει του διεθνούς δικαίου.

Οι 40 ναυτικοί που διασώθηκαν υπηρετούσαν σε διαφορετικά πλοία και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Γκάλε, σε απόσταση περίπου 126 χιλιομέτρων από το Κολόμπο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια, αναχώρησαν για το Ιράν και επέστρεψαν στη χώρα τους το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου.

Το πολεμικό ναυτικό και η ακτοφυλακή της Σρι Λάνκα συνδράμουν συχνά σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή που μίλησε στο Reuters.

Νωρίτερα μέσα στο 2026, η Σρι Λάνκα είχε διασώσει δεκάδες Ιρανούς ναυτικούς μετά τη βύθιση του ιρανικού πολεμικού πλοίου IRIS Dena, το οποίο επλήγη από τορπίλη αμερικανικού υποβρυχίου στις 4 Μαρτίου.

Οι σοροί περισσότερων από 80 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην επίθεση μεταφέρθηκαν στο Ιράν στα μέσα Μαρτίου. Τον επόμενο μήνα επέστρεψαν στη χώρα τους 32 επιζώντες του βυθισμένου πλοίου, καθώς και 208 ναυτικούς από ένα άλλο πλοίο.