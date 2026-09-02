Ρηματική διακοίνωση Άγκυρας σε Αθήνα: «Δε θα επιτρέψουμε αλλαγή του status quo στο Αιγαίο»

Snapshot Η Άγκυρα απέστειλε ρηματική διακοίνωση στην Αθήνα, επισηίνοντας ότι δεν θα επιτρέψει αλλαγή του status quo στο Αιγαίο.

Η τουρκική αντίδραση εστιάζει σε τρία ελληνικά Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για τον Τουρισμό, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τη Βιομηχανία.

Η Τουρκία υποστηρίζει ότι οι ελληνικές μονομερείς ενέργειες δεν μπορούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να επηρεάσουν τα δικαιώματά της στην περιοχή.

Η Αθήνα δηλώνει ότι οι ελληνικές πρωτοβουλίες βασίζονται στο Διεθνές Δίκαιο και θα συνεχίσει να ασκεί τα δικαιώματά της χωρίς εκπτώσεις.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ τονίζει ότι μονομερείς ενέργειες δεν μπορούν να μεταβάλουν το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Snapshot powered by AI

Ρηματική διακοίνωση προς την Αθήνα απέστειλε η Άγκυρα, επαναφέροντας τις πάγιες θέσεις της για το καθεστώς στο Αιγαίο και εκφράζοντας αντιρρήσεις για τρεις πρόσφατες ελληνικές πρωτοβουλίες.

Όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Milliyet, η τουρκική πλευρά διαβίβασε στις ελληνικές Αρχές κείμενο με τις θέσεις και τις ενστάσεις της, υποστηρίζοντας ότι «δεν θα επιτραπεί καμία δραστηριότητα που μεταβάλλει το status quo στο Αιγαίο».

«Φωνάζουν» για τα Χωροταξικά

Στο επίκεντρο της τουρκικής αντίδρασης βρίσκονται τρία Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια που ανακοίνωσε η Ελλάδα: το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό στις 7 Αυγούστου, το αντίστοιχο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στις 19 Αυγούστου και εκείνο για τη Βιομηχανία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα στις 28 Αυγούστου.

Κατά τη Milliyet, η Άγκυρα επικαλείται πιθανές διασυνοριακές περιβαλλοντικές και άλλες επιπτώσεις από τις συγκεκριμένες ελληνικές πρωτοβουλίες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει μη αποδεκτή την προβολή, όπως υποστηρίζει, «μαξιμαλιστικών διεκδικήσεων» μέσω περιβαλλοντικού ή τομεακού σχεδιασμού.

Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει εξάλλου, ότι μονομερείς ενέργειες της Αθήνας δεν μπορούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ούτε να επηρεάσουν δικαιώματα και συμφέροντα που η ίδια θεωρεί ότι διαθέτει στην περιοχή.

Στη ρηματική διακοίνωση γίνεται επίσης αναφορά στο Διεθνές Δίκαιο και ειδικότερα στις προβλέψεις που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ παράκτιων κρατών σε κλειστές και ημίκλειστες θάλασσες.

Παράλληλα, η Άγκυρα επαναλαμβάνει τη θέση της ότι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο μπορεί να γίνει μόνο μέσω συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αφού προηγουμένως ληφθούν υπόψη, όπως αναφέρει, «όλες οι σχετικές προϋποθέσεις».

Αθήνα: Οι ελληνικές πρωτοβουλίες βασίζονται στο Διεθνές Δίκαιο

Από την πλευρά της, η ελληνική κυβέρνηση έχει επανειλημμένα ξεκαθαρίσει ότι οι πρωτοβουλίες της χώρας για τα θαλάσσια πάρκα και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό υλοποιούνται με βάση το Διεθνές Δίκαιο.

Σε πρόσφατη τοποθέτησή του, μάλιστα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε αντίθετες με το Διεθνές Δίκαιο τις αντίστοιχες τουρκικές κινήσεις για θαλάσσια πάρκα, όταν αυτές επεκτείνονται πέρα από τα τουρκικά χωρικά ύδατα και εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Ο κ. Γεραπετρίτης έχει παράλληλα διαμηνύσει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να ασκεί τα δικαιώματά της «χωρίς εκπτώσεις στα εθνικά δίκαια».

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών έχει επίσης επισημάνει ότι μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να επηρεάσουν το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορούν να μεταβάλουν δικαιώματα που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο.