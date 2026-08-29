Η Αθήνα απάντησε στην Άγκυρα για το χωροταξικό: «Αβάσιμοι και απαράδεκτοι ισχυρισμοί»

Snapshot Η Ελλάδα απορρίπτει τους τουρκικούς ισχυρισμούς περί κυριαρχίας στο Αιγαίο ως αβάσιμους και απαράδεκτους, στηριζόμενη σε διεθνείς συνθήκες.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι σαφές και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό.

Η Τουρκία δηλώνει ότι το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο της Ελλάδας δεν έχει νομική ισχύ για τα ζητήματα κυριαρχίας στο Αιγαίο.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ ζητά προσέγγιση σύμφωνη με τη Διακήρυξη των Αθηνών για τις Σχέσεις Φιλίας και Καλής Γειτονίας.

Η Άγκυρα δηλώνει ετοιμότητα για συνεργασία με την Ελλάδα ως παράκτια κράτη του Αιγαίου Πελάγους. Snapshot powered by AI

Η Ελλάδα απάντησε στις τουρκικές προκλήσεις για το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, κι απέρριψε για μια ακόμα φορά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας σχετικά με το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο.

Η ελληνική πλευρά μέσω του υπουργείου Εξωτερικών τονίζει ότι «η θέση της Ελλάδας βασίζεται στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες» τονίζοντας ότι οι τουρκικοί ισχυρισμοί, είναι «αβάσιμοι κι απαράδεκτοι».

«Η επανάληψη του ίδιου αβάσιμου και απαράδεκτου ισχυρισμού, κάθε φορά που η Ελλάδα ανακοινώνει ένα νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, δεν του προσδίδει ούτε νομικό έρεισμα ούτε οποιαδήποτε υπόσταση», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΥΠΕΞ.

Η Αθήνα ξεκαθαρίζει για πολλοστή φορά πως το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι σαφές και στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και στις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες.

«Η θέση της Ελλάδας ως προς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως σαφής, βασίζεται στις ισχύουσες Διεθνείς Συνθήκες και δεν επιδέχεται περαιτέρω σχολιασμό», καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Τι είπαν οι Τούρκοι

Η ανακοίνωση της Αθήνας για το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία και τις Εφοδιαστικές Αλυσίδες, το οποίο περιλαμβάνει και το Αιγαίο Πέλαγος, προκάλεσε εκνευρισμό στην Άγκυρα, η οποία δια του εκπροσώπου του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, υποστήριξε ότι το Χωροταξικό «δεν θα έχει καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας» σε ό,τι αφορά τα διασυνδεδεμένα ζητήματα του Αιγαίου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Ο Οντζού Κετσελί έκανε λόγο για «γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες».

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ επανέλαβε επίσης την ανάγκη, όπως ανέφερε, να υιοθετηθεί μια προσέγγιση που θα βρίσκεται σε συμφωνία με τη Διακήρυξη των Αθηνών για τις Σχέσεις Φιλίας και Καλής Γειτονίας, η οποία υπεγράφη στις 7 Δεκεμβρίου 2023.

«Ως Τουρκία, επαναλαμβάνουμε τη θέση μας ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί μια προσέγγιση που να συνάδει με τη Διακήρυξη των Αθηνών», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Αγκυρα είναι «πάντα έτοιμη να συνεργαστεί με την Ελλάδα ως ένα από τα δύο παράκτια κράτη του Αιγαίου Πελάγους».

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