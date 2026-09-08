Καιρός: Σε μικρή πτώση η θερμοκρασία – Επιμένει ο ισχυρός βοριάς στο Αιγαίο

Snapshot Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βοριάδες 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ στα νοτιοανατολικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Την Τετάρτη αναμένονται τοπικές βροχές και όμβροι κυρίως στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και Πελοποννήσου, με θερμοκρασίες σταθερές.

Την Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά και μικρές διακυμάνσεις στη θερμοκρασία. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα στα νοτιότερα νησιά του Ιονίου και στα ηπειρωτικά ορεινά, οπότε είναι πιθανόν στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της Πελοποννήσου να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και η μέγιστη θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, όπου στη δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 έως 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα θα πνέουν δυτικοί 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 31 με 32 και τοπικά τους 33, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στο βορειοανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά όπου, κυρίως στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS