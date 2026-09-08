Ιρίνα Σάικ: Το αποκαλυπτικό φόρεμά της τράβηξε όλα τα βλέμματα στη Βενετία - Βίντεο

Snapshot Η Ιρίνα Σάικ εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας με ένα μαύρο bustier φόρεμα του οίκου Dolce&Gabbana, που αναδείκνυε τη σιλουέτα και τις καμπύλες της.

Το φόρεμα είχε βαθύ ντεκολτέ, δερμάτινες λεπτομέρειες και κορδόνια στα πλαϊνά που άφηναν ακάλυπτα σημεία του σώματος.

Συνδύασε το σύνολο με μαύρες ψηλές κάλτσες, μυτερές γόβες με πολύ ψηλό τακούνι και ένα αστραφτερό κολιέ που κάλυπτε τον λαιμό της.

Νωρίτερα είχε φορέσει ένα μαύρο, εφαρμοστό φόρεμα με έντονες πτυχώσεις και ασύμμετρη γραμμή που άφηνε ακάλυπτη την πλάτη της.

Η βραδινή της εμφάνιση στο Φεστιβάλ ήταν η πιο εντυπωσιακή και συγκέντρωσε τα περισσότερα βλέμματα. Snapshot powered by AI

Με μια εμφάνιση που δύσκολα περνούσε απαρατήρητη εμφανίστηκε η Ιρίνα Σάικ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, επιλέγοντας ένα ιδιαίτερο μαύρο σύνολο που συνδύαζε κομψότητα και πιο σύγχρονη αισθητική.

Το 40χρονο μοντέλο, έφτασε στο κόκκινο χαλί με ένα bustier dress, του οίκου Dolce&Gabbana. ένα από τα χαρακτηριστικά σχέδια του ιταλικού οίκου, που αγκαλιάζει τη σιλουέτα και αναδεικνύει τις καμπύλες του σώματος.

Το φόρεμα ξεχώριζε για τις καμπύλες γραμμές, το βαθύ ντεκολτέ και τις μαύρες δερμάτινες λεπτομέρειες, ενώ το πιο τολμηρό στοιχείο ήταν τα κορδόνια που διέτρεχαν τα πλαϊνά του, αφήνοντας ακάλυπτα σημεία του σώματός της.

Η Ιρίνα Σάικ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρες ψηλές κάλτσες, μυτερές γόβες με πολύ ψηλό τακούνι και ένα εντυπωσιακό αστραφτερό κολιέ που κάλυπτε ολόκληρο τον λαιμό της.

Με τα μαλλιά της τραβηγμένα πίσω και το μακιγιάζ της να κινείται σε πιο φυσικούς τόνους, η ίδια άφησε το φόρεμα να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η Ιρίνα Σάικ είχε εμφανιστεί στο Hotel Excelsior Venice Lido, πριν κατευθυνθεί στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ, με ένα μαύρο, εφαρμοστό φόρεμα με έντονες πτυχώσεις, το οποίο αγκάλιαζε τη σιλουέτα της.

Το σχέδιο είχε μακριά, ασύμμετρη γραμμή στο επάνω μέρος, ενώ από πίσω άφηνε ακάλυπτη την πλάτη. Η βραδινή της εμφάνιση, ωστόσο, ήταν αυτή που συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα.

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