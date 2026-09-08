«Να είσαι ευγενικός, κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ!» - Ιταλίδα ηθοποιός «μάλωσε» φωτογράφο στη Βενετία

Snapshot Η Ιταλίδα ηθοποιός Ρομάνα Ματζιόρα Βεργκάνο απάντησε αυθόρμητα σε φωτογράφο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας λέγοντας: «Να είσαι ευγενικός, κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ!».

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και αναδείκνυε την ανθρώπινη πλευρά της ηθοποιού πίσω από τις επίσημες πόζες του red carpet.

Η Ρομάνα Ματζιόρα Βεργκάνο βρέθηκε στη Βενετία για την πρεμιέρα της ταινίας L’Estranea, που συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα της 83ης διοργάνωσης.

Στην ταινία πρωταγωνιστεί ως Άλις, μαζί με τις Γιασμίν Τρίνκα και Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι.

Η ηθοποιός έχει ξεχωρίσει στον ιταλικό κινηματογράφο με υποψηφιότητα στα βραβεία David di Donatello για την ταινία «C'è ancora domani». Snapshot powered by AI

Μια αυθόρμητη στιγμή που ξεχώρισε από το κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας είχε η Ιταλίδα ηθοποιός Ρομάνα Ματζιόρα Βεργκάνο, η οποία βρέθηκε μπροστά στους φωτογράφους για την πρεμιέρα της ταινίας L’Estranea.

Την ώρα που δεχόταν τα αλλεπάλληλα φλας των φωτογράφων, η ηθοποιός γύρισε προς έναν από αυτούς και, με μια χαρακτηριστική κίνηση των χεριών της, του είπε: «Να είσαι ευγενικός, κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ!».

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και γρήγορα ξεχώρισε, καθώς η Ρομάνα Ματζιόρα Βεργκάνο έδειξε μια πιο αυθόρμητη και ανθρώπινη πλευρά της, μακριά από τις στημένες πόζες ενός red carpet.

Η ηθοποιός βρίσκεται στη Βενετία με αφορμή το L’Estranea, το νέο φιλμ του Πάολο Στρίπολι, που συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα της 83ης διοργάνωσης. Στην ταινία πρωταγωνιστεί στον ρόλο της Άλις, έχοντας στο πλευρό της τη Γιασμίν Τρίνκα και τη Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι.

Η Ρομάνα Ματζιόρα Βεργκάνο έχει ήδη ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια στον ιταλικό κινηματογράφο, μεταξύ άλλων για τον ρόλο της στην ταινία «C'è ancora domani» της Πάολα Κορτελέζι, για τον οποίο απέσπασε υποψηφιότητα στα David di Donatello.

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