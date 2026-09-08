Φοίβη Μπρίτζερς: Η εμφάνιση στη Βενετία με τις τρίχες στα πόδια δίχασε το κοινό

Snapshot Η Φοίβη Μπρίτζερς εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας με εμφανείς τρίχες στα πόδια, επιλέγοντας να μην τις ξυρίσει.

Η επιλογή της προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα social media, με υποστηρικτές να την επαινούν για την αυθεντικότητα και άλλους να εκφράζουν διαφορετικές απόψεις.

Η εμφάνιση έθεσε ξανά το ζήτημα των προτύπων ομορφιάς και της πίεσης για απολύτως περιποιημένη εικόνα στο κόκκινο χαλί.

Η Μπρίτζερς συμμετέχει στο Φεστιβάλ με την ταινία «Primetime», κάνοντας το κινηματογραφικό της ντεμπούτο.

Λίγες μέρες μετά, εμφανίστηκε ξανά στη Βενετία με διάφανη δημιουργία Alexander McQueen και φυσικό styling. Snapshot powered by AI

Στη Βενετία για την πρεμιέρα της ταινίας «Primetime» βρέθηκε η Φοίβη Μπρίτζερς, κάνοντας το κινηματογραφικό της ντεμπούτο και τραβώντας τα βλέμματα με την εμφάνισή της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου.

Η τραγουδίστρια επέλεξε ένα κομψό μαύρο σύνολο Gucci, όμως ένα διαφορετικό στοιχείο ήταν αυτό που σχολιάστηκε περισσότερο.

Οι τρίχες στα πόδια της, τις οποίες επέλεξε να αφήσει φυσικές, ήταν εμφανείς κάτω από την κοντή φούστα, με την επιλογή της να προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις στα social media.

Η επιλογή της σχολιάστηκε έντονα, με αρκετούς θαυμαστές της να την επαινούν επειδή εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί χωρίς να αισθανθεί την ανάγκη να κρύψει τη φυσική τριχοφυΐα της.

«Η πριγκίπισσα του λαού», έγραψε χαρακτηριστικά ένας θαυμαστής, ενώ άλλοι έδειξαν την υποστήριξή τους στην απόφασή της να εμφανιστεί όπως ακριβώς είναι.

Ωστόσο, στα σχόλια υπήρξαν και διαφορετικές απόψεις, με ορισμένους χρήστες να μην ενθουσιάζονται ιδιαίτερα με την επιλογή της και να σχολιάζουν την εμφάνισή της. Άλλοι, υποστήριξαν πως το γεγονός ότι εμφανίστηκε με τη φυσική της τριχοφυΐα δεν θα έπρεπε να αποτελεί θέμα συζήτησης.

Η επιλογή της, πάντως, ήταν αρκετή για να ανοίξει ξανά τη συζήτηση γύρω από τα πρότυπα εμφάνισης των γυναικών στο κόκκινο χαλί και την πίεση που συχνά υπάρχει για μια απολύτως «περιποιημένη» εικόνα.

Η εμφάνιση αυτή ήρθε λίγες ημέρες πριν από μια ακόμη εμφάνιση της Μπρίτζερς στη Βενετία, αυτή τη φορά με μια εντυπωσιακή διάφανη δημιουργία Alexander McQueen, όπου επίσης επέλεξε ένα πιο φυσικό styling.

Η τραγουδίστρια κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο με την ταινία «Primetime», στην οποία πρωταγωνιστούν ο Ρόμπερτ Πάτινσον, η Μέριτ Γουίβερ και ο Σκάιλερ Τζισόντο.

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