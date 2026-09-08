Πάμελα Άντερσον: «Δεν είμαι θύμα, είμαι νικήτρια» - Η συγκλονιστική εξομολόγηση για την ηπατίτιδα C

Snapshot Ένα Boeing 767 της Amazon συνετρίβη μετά την απογείωση, προσκρούοντας σε δύο οχήματα και προκαλώντας τουλάχιστον πέντε θανάτους.

Ένας επιζών εντοπίστηκε ζωντανός μέσα σε ανατραπέν όχημα, με διασώστες να επιχειρούν σε δύσκολες συνθήκες λόγω φωτιάς.

Οι διασώστες πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού και αντιμετώπισαν τραυματίες με διαφορετική σοβαρότητα.

Το αεροσκάφος βγήκε περίπου 1.300 πόδια πέρα από το τέλος του διαδρόμου, ενώ το αεροδρόμιο δεν διαθέτει το σύστημα EMAS για ασφαλέστερο σταμάτημα αεροσκαφών.

32 ερευνητές του NTSB διερευνούν τα αίτια της συντριβής, με το καταγραφικό του αεροσκάφους να έχει μεταφερθεί για ανάλυση. Snapshot powered by AI

«Δεν είμαι θύμα, είμαι νικήτρια». Με αυτή τη δυνατή φράση η Πάμελα Άντερσον μίλησε για τη δύσκολη περιπέτεια υγείας που πέρασε πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες, συγκινώντας το κοινό στη Βενετία.

Η 59χρονη ηθοποιός τιμήθηκε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου με το Award of Courage της amfAR, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Παραλαμβάνοντας το βραβείο, έκανε μια προσωπική αναδρομή στη διάγνωσή της με ηπατίτιδα C το 2002.

«Ήταν θανατική καταδίκη. Αυτό μου είπε ο γιατρός μου - ότι πιθανότατα είχα περίπου 10 χρόνια ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Variety.

Η Πάμελα Άντερσον έχει μιλήσει στο παρελθόν για το γεγονός ότι προσβλήθηκε από τον ιό της ηπατίτιδας C, έχοντας μοιραστεί βελόνες για τατουάζ με τον τότε σύζυγό της, Τόμι Λι.

Η διάγνωση, όπως εξομολογήθηκε, επηρέασε βαθιά τη ζωή και τις αποφάσεις της. «Δεν ήταν ο φόβος του θανάτου, αλλά ο φόβος για το τι θα μπορούσε να συμβεί στα μικρά μου παιδιά», είπε, αναφερόμενη στους γιους της, Μπράντον Τόμας και Ντίλαν Τζάγκερ.

Η θεραπεία είχε, μάλιστα, τεράστιο οικονομικό κόστος για την ίδια. «Μου πήρε ό,τι είχα στην τράπεζα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το 2015 η Πάμελα Άντερσον ανακοίνωσε ότι είχε απαλλαγεί από την ηπατίτιδα C, έχοντας πλέον αφήσει πίσω της μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της.

Κλείνοντας την ομιλία της στη Βενετία, η ηθοποιός θέλησε να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα δύναμης: «Δεν είμαι θύμα, είμαι νικήτρια. Είμαι δυνατή και ικανή, περισσότερο απ' όσο θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ».

Και πρόσθεσε: «Δεν είμαι η απλώς μία κοπέλα σε κίνδυνο, όσο εύκολο κι αν είναι να παίξω αυτόν τον ρόλο».

Το βραβείο στην Πάμελα Άντερσον απένειμε ο Τάικα Γουαϊτίτι, συμπρωταγωνιστής της στην επερχόμενη ταινία «Place to Be», η οποία κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας στις 9 Σεπτεμβρίου

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