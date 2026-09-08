Πάμελα Άντερσον: «Δεν είμαι θύμα, είμαι νικήτρια» - Η συγκλονιστική εξομολόγηση για την ηπατίτιδα C
Η ηθοποιός μίλησε στη Βενετία για τη διάγνωση που το 2002 άλλαξε τη ζωή της
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«Δεν είμαι θύμα, είμαι νικήτρια». Με αυτή τη δυνατή φράση η Πάμελα Άντερσον μίλησε για τη δύσκολη περιπέτεια υγείας που πέρασε πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες, συγκινώντας το κοινό στη Βενετία.
Η 59χρονη ηθοποιός τιμήθηκε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου με το Award of Courage της amfAR, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Παραλαμβάνοντας το βραβείο, έκανε μια προσωπική αναδρομή στη διάγνωσή της με ηπατίτιδα C το 2002.
«Ήταν θανατική καταδίκη. Αυτό μου είπε ο γιατρός μου - ότι πιθανότατα είχα περίπου 10 χρόνια ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το Variety.
Η Πάμελα Άντερσον έχει μιλήσει στο παρελθόν για το γεγονός ότι προσβλήθηκε από τον ιό της ηπατίτιδας C, έχοντας μοιραστεί βελόνες για τατουάζ με τον τότε σύζυγό της, Τόμι Λι.
Η διάγνωση, όπως εξομολογήθηκε, επηρέασε βαθιά τη ζωή και τις αποφάσεις της. «Δεν ήταν ο φόβος του θανάτου, αλλά ο φόβος για το τι θα μπορούσε να συμβεί στα μικρά μου παιδιά», είπε, αναφερόμενη στους γιους της, Μπράντον Τόμας και Ντίλαν Τζάγκερ.
Η θεραπεία είχε, μάλιστα, τεράστιο οικονομικό κόστος για την ίδια. «Μου πήρε ό,τι είχα στην τράπεζα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Το 2015 η Πάμελα Άντερσον ανακοίνωσε ότι είχε απαλλαγεί από την ηπατίτιδα C, έχοντας πλέον αφήσει πίσω της μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της.
Κλείνοντας την ομιλία της στη Βενετία, η ηθοποιός θέλησε να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα δύναμης: «Δεν είμαι θύμα, είμαι νικήτρια. Είμαι δυνατή και ικανή, περισσότερο απ' όσο θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ».
Και πρόσθεσε: «Δεν είμαι η απλώς μία κοπέλα σε κίνδυνο, όσο εύκολο κι αν είναι να παίξω αυτόν τον ρόλο».
Το βραβείο στην Πάμελα Άντερσον απένειμε ο Τάικα Γουαϊτίτι, συμπρωταγωνιστής της στην επερχόμενη ταινία «Place to Be», η οποία κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας στις 9 Σεπτεμβρίου