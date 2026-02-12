Η Πάμελα Άντερσον επέστρεψε στο κόκκινο χαλί χωρίς μακιγιάζ και εντυπώσιασε με τη φυσική της ομορφιά

Η Πάμελα Άντερσον συνεχίζει την «επανάσταση» κατά του μακιγιάζ στο κόκκινο χαλί, αναδεικνύοντας για μία ακόμη φορά τη φυσική της ομορφιά στην επίδειξη της «Tory Burch» για την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης.

Η 58χρονη σταρ βρέθηκε ανάμεσα σε λαμπερούς αστέρες που παρακολούθησαν την επίδειξη Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο «Sotheby's Breuer» την Τετάρτη.

Pamela Anderson’s Retro Shag Hairstyle Is Worthy Of A Rock Star https://t.co/oPk843BfsV — British Vogue (@BritishVogue) February 12, 2026

Η Πάμελα έχει επιλέξει πλέον να εμφανίζεται στο κόκκινο χαλί και γενικά στα διάφορα events χωρίς μακιγιάζ, αφήνοντας πίσω την εικόνα του καυτού κοριτσιού του «Playboy» που τη χαρακτήριζε για χρόνια.

Για την εμφάνισή της στο fashion show, εκπροσώπησε τον οίκο Tory Burch κρατώντας μία μαύρη δερμάτινη τσάντα της σχεδιάστριας. Φορούσε ένα γκρι πουλόβερ με κουμπιά, το οποίο συνδύασε με μία εκρού πλισέ φούστα, ολοκληρώνοντας το look με μαύρα φλατ παπούτσια με χρυσές αγκράφες και ένα μακρύ ταμπά παλτό ριγμένο στους ώμους.

Τα ξανθά της μαλλιά ήταν χτενισμένα σε χαλαρές μπούκλες που πλαισίωναν το φωτεινό της πρόσωπο.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο People, η Άντερσον είχε δηλώσει ότι δεν είναι αντίθετη με το μακιγιάζ, παραδέχτηκε όμως ότι στο παρελθόν το χρησιμοποιούσε σαν «προστασία». Πλέον, αγκαλιάζοντας τη φυσική της εικόνα, λέει πως έχει ανακαλύψει «μια άλλη μορφή ελευθερίας».

Η Πάμελα Άντερσον / AP

«Δεν σκέφτομαι πια πώς δείχνω. Δημιουργώ έναν χαρακτήρα και βρίσκομαι σε μια μεταβατική περίοδο», εξήγησε. «Μερικές φορές κοιτάζομαι στον καθρέφτη και λέω “Ω! Ποια είναι αυτή;”. Αλλά αυτό είναι και το διασκεδαστικό κομμάτι».

Μιλώντας στο Better Homes & Gardens τον Αύγουστο του 2024, με αφορμή το βιβλίο μαγειρικής της «I Love You: Recipes from the Heart», αναφέρθηκε στην εικόνα που είχε δημιουργηθεί γύρω από το όνομά της τη δεκαετία του ’90.

Η Πάμελα Άντερσον / AP

«Ο κόσμος είχε μια υπερσεξουαλική εικόνα για μένα, από το Playboy μέχρι το Baywatch και τους ροκ σταρ συζύγους μου», είπε. «Παρότι οργάνωνα οικογενειακά τραπέζια και μαγείρευα για τα παιδιά μου, αυτή η πλευρά δεν φαινόταν δημόσια».

Η Πάμελα Άντερσον / AP

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι και η ίδια ενίσχυσε αυτή την εικόνα, αλλά δηλώνει χαρούμενη για τη σημερινή της εικόνα.

Διαβάστε επίσης