«Queen of the Falls»: Ο Γκάι Πιρς και η Πάμελα Άντερσον ενώνουν τις δυνάμεις τους για νέα ταινία

Οι λεπτομέρειες για την πλοκή της ταινίας με τίτλο «Queen of the Falls», παραμένουν, προς το παρόν, επτασφράγιστο μυστικό, ωστόσο η πρώτη ανεπίσημη περιγραφή της υπόθεσης κάνει λόγο για μια «μουσική ιστορία με δύο ερωτευμένους που το σκάνε»

Ένα νέο κινηματογραφικό πρότζεκτ βρίσκεται στα σκαριά και αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν δύο μεγάλα χολιγουντιανά ονόματα: η Πάμελα Άντερσον και ο Γκάι Πιρς.

Οι λεπτομέρειες για την πλοκή της ταινίας με τίτλο «Queen of the Falls», παραμένουν, προς το παρόν, επτασφράγιστο μυστικό, ωστόσο η πρώτη ανεπίσημη περιγραφή της υπόθεσης κάνει λόγο για μια «μουσική ιστορία με δύο ερωτευμένους που το σκάνε».

Η φιλόδοξη παραγωγή θα φέρει την υπογραφή του σκηνοθετικού διδύμου Rania Attieh και Daniel Garcia. Οι δύο δημιουργοί, που θα αναλάβουν τόσο το σενάριο όσο και τη σκηνοθεσία, έχουν τιμηθεί με το Βραβείο «Someone to Watch» στα Independent Spirit Awards για την ταινία τους «H.» το 2014.

Η μουσική της ταινίας αναμένεται να είναι εξίσου εντυπωσιακή, καθώς θα έχει την υπογραφή του βραβευμένου με Grammy, Marius De Vries, γνωστού για τη δουλειά του στα μιούζικαλ «La La Land» και «Moulin Rouge» ενώ τη χορογραφία θα επιμεληθεί η Celia Rowlson Hall. Στην παραγωγή του «Queens of the Fall» θα βρίσκονται η βραβευμένη με Όσκαρ Mollye Asher και η Shruti Ganguly, σύμφωνα με το Deadline.

Μετά την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ που απέσπασε για την ερμηνεία του στην ταινία «The Brutalist» ο Γκάι Πιρς, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη για το γουέστερν «Killing Faith» σε σκηνοθεσία Νεντ Κρόουλι. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες στις 3 Οκτωβρίου.

Η Πάμελα Άντερσον η οποία πραγματοποιεί μια δυναμική επιστροφή στον κινηματογράφο, πρωταγωνίστησε στο ριμέικ του «The Naked Gun» της Paramount, δίπλα στον Λίαμ Νίσον το οποίο έχει ήδη ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις.

Pamela Anderson - Liam Neeson

Η Πάμελα Άντερσον και ο Λίαμ Νίσον παρευρίσκονται στην πρεμιέρα της ταινίας «The Naked Gun» της Paramount Pictures στο SVA Theater τη Δευτέρα 28 Ιουλίου 2025 στη Νέα Υόρκη.

Invision

