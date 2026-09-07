«Αντίο, μπαμπά» είπε και πήδηξε από γέφυρα - Περαστικοί κατέγραψαν τις τελευταίες στιγμές 21χρονης

Snapshot Μία 21χρονη γυναίκα, η Μπαϊλ Ντέβι, αυτοκτόνησε πηδώντας από τη γέφυρα Σίβα στον ποταμό Τσενάμπ, στην περιοχή Τζαμού και Κασμίρ.

Περαστικοί προσπάθησαν να την αποτρέψουν, ενώ η νεαρή γυναίκα αποχαιρέτησε τον πατέρα της λίγο πριν τη δράση της.

Οι αρχές και εθελοντές πραγματοποίησαν επιχείρηση έρευνας στον ποταμό, αλλά δεν βρέθηκε κανένα ίχνος της.

Η τελευταία συνομιλία της με τον πατέρα της αποκάλυψε ότι ένιωθε πίεση και δήλωσε πως η ζωή της ανήκει και αποφάσισε να φύγει.

Οι συνθήκες που οδήγησαν στη συμπεριφορά της παραμένουν άγνωστες σύμφωνα με τους αξιωματούχους. Snapshot powered by AI

Τέλος στη ζωή της με τραγικό τρόπο φέρεται να έβαλε μία νεαρή γυναίκα το Σάββατο, όπως μεταδίδουν τα ινδικά μέσα ενημέρωσης, μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Στα πλάνα εμφανίζεται μία κοπέλα, που αναγνωρίστηκε ως η 21χρονη Μπαϊλ Ντέβι, να βρίσκεται πάνω στη γέφυρα Σίβα στην περιοχή Τζαμού και Κασμίρ, στον ποταμό Τσενάμπ. Περαστικοί σπεύδουν να την αποτρέψουν, αλλά εκείνη φαίνεται να αποχαιρετά πριν πηδήξει από τη γέφυρα.

Η αστυνομία, μέλη της Κρατικής Δύναμης Αντιμετώπισης Καταστροφών (SDRF) και τοπικοί εθελοντές συμμετείχαν στην επιχείρηση αναζήτησης στον ποταμό, αλλά δεν βρέθηκε κανένα ίχνος της.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι συνθήκες που οδήγησαν την Ντέβι να προβεί σε αυτή την ακραία πράξη δεν ήταν άμεσα γνωστές.

Η τελευταία συνομιλία μεταξύ της Ντέβι και του πατέρα της, Κρίσναν Λαλ, ήταν λίγο πριν εξαφανιστεί στον ποταμό.

Η Ντέβι επέστρεφε με τον συνοδό της με μοτοσικλέτα, αν και είχε ενημερώσει τον πατέρα της ότι δεν ένιωθε καλά θα επισκεπτόταν γιατρό, αλλά δεν τον βρήκε.

Ο συνοδός έντρομος λίγο αργότερα ειδοποίησε τον πατέρα ότι η κόρη του έτρεξε προς τη γέφυρα. Εκείνος ζήτησε να της μιλήσει.

Όταν τη ρώτησε τι είχε συμβεί και αν κάποιος της είχε πει ή κάνει κάτι, η Ντέβι του είπε: «Κανείς δεν πρέπει να με πλησιάσει». Συνέχισε να προσπαθεί να καταλάβει τι είχε συμβεί και την παρότρυνε να εξηγήσει γιατί συμπεριφερόταν έτσι. Σύμφωνα με τον Λαλ, η Ντέβι απάντησε: «Όχι, μπαμπά. Αυτή είναι η δική μου ζωή. Η καρδιά μου μου λέει ότι πρέπει να πάω από εδώ».

Στη συνέχεια, είπε στον πατέρα της: «Αντίο, μπαμπά», πριν τερματιστεί η κλήση.