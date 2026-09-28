Άγνωστοι πέταξαν μπογιές στο γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου - «Δεν τους φοβάμαι. Δεν με πτοούν»

Snapshot Άγνωστοι πέταξαν κόκκινες μπογιές στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος δήλωσε ότι δεν φοβάται και δεν πτοείται από την επίθεση.

Τονίζει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται επιθέσεις και ότι αυτές τον κάνουν πιο δυνατό.

Ο Λοβέρδος δηλώνει ότι θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα τον πολιτικό του αγώνα. Snapshot powered by AI

Άγνωστοι χθες το βράδυο πραγματοποίησαν επίθεση στο πολιτικό γραφείο του υποψηφίου βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία Ανδρέα Λοβέρδου.

Συγκεκριμένα πέταξαν κόκκινες μπογιές στην είσοδο και τους εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου.

Σε ανάρτησή του στα social media ο ίδιος αναφέρει:

Χθες το βράδυ κάποιοι επέλεξαν να επιτεθούν στο πολιτικό μου γραφείο της Νέας Δημοκρατίας στη Δάφνη. Δεν τους φοβάμαι. Δεν με πτοούν. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι αντιμέτωπος με επιθέσεις. Κάθε φορά με χαλυβδώνουν περισσότερο.

Τέτοιες ενέργειες χαρακτηρίζουν αποκλειστικά εκείνους που τις επιλέγουν. Συνεχίζω με την ίδια αποφασιστικότητα τον αγώνα για όσα πιστεύω.

Σε σχετική ανακοίνωση προχώρησε και η Νέα Δημοκρατία:

Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο.

Κανέναν δεν πτοούν, κανέναν δεν εκφοβίζουν οι θρασύδειλοι τραμπούκοι.

Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρότερη από τις επιθέσεις τους.

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