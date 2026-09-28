Γιατί η μύτη σας βουλώνει ξανά μόλις περάσει η δράση του σπρέι;

Βουλωμένη μύτη: Πώς τα αποσυμφορητικά σπρέι μπορούν να προκαλέσουν φαινόμενο «επανεμφάνισης» της συμφόρησης.

Newsroom

Γιατί η μύτη σας βουλώνει ξανά μόλις περάσει η δράση του σπρέι;
ΕΥ ΖΗΝ
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Μια μύτη που «ξαναβουλώνει» διαρκώς μόλις περάσει η δράση του αποσυμφορητικού σπρέι, ενδέχεται να οφείλεται εν μέρει στο ίδιο το σπρέι.

Η επαναλαμβανόμενη χρήση πέραν της συνιστώμενης διάρκειας μπορεί να δημιουργήσει έναν φαύλο κύκλο αρχικής προσωρινής ανακούφισης, που ακολουθείται από νέα συμφόρηση, δίνοντας την αίσθηση ότι χρειάζεστε άλλη μία δόση κ.ο.κ.

Πώς μπορεί ένα ρινικό σπρέι να διατηρεί την μύτη βουλωμένη;

Έχει να κάνει με τον τρόπο που λειτουργούν: τα αποσυμφορητικά σπρέι προκαλούν στένωση των αιμοφόρων αγγείων στον ρινικό βλεννογόνο, μειώνοντας το οίδημα και ανοίγοντας την αεροφόρο οδό. Έτσι, ανακουφίζουν προσωρινά από το βούλωμα, χωρίς απαραίτητα να θεραπεύουν την υποκείμενη αιτία του.

Με την υπερβολική χρήση, η συμφόρηση μπορεί να επανέλθει ή να επιδεινωθεί καθώς υποχωρεί η δράση του φαρμάκου, ενώ και το ίδιο το φάρμακο ενδέχεται να χάσει την αποτελεσματικότητά του. Καταφεύγετε ξανά σε αυτό, νιώθετε μια σύντομη ανακούφιση και ο κύκλος επαναλαμβάνεται.

Αυτό ονομάζεται φαινόμενο «επανεμφάνισης» της συμφόρησης (rebound congestion). Η παρατεταμένη υπερβολική χρήση μπορεί να οδηγήσει σε πιο επίμονη φλεγμονή και αλλοιώσεις στον ρινικό βλεννογόνο, κατάσταση γνωστή ως φαρμακευτική ρινίτιδα (rhinitis medicamentosa). Η συμφόρηση που επανέρχεται μπορεί να εκληφθεί λανθασμένα ως νέο κρυολόγημα ή αλλεργία που επιδεινώνεται.

Ποια ρινικά σπρέι μπορούν να προκαλέσουν αυτό το φαινόμενο;

Το φαινόμενο αφορά σπρέι και σταγόνες που περιέχουν φάρμακα, τα οποία προκαλούν αγγειοσυστολή. Ελέγξτε τις δραστικές ουσίες αντί να βασίζεστε στην ονομασία του προϊόντος:

  • Τα αποσυμφορητικά μπορούν να προκαλέσουν αυτό το φαινόμενο επανεμφάνισης της συμφόρησης σε περίπτωση υπερβολικής χρήσης.
  • Τα σπρέι που περιέχουν μόνο φυσιολογικό ορό (διάλυμα άλατος) δεν προκαλούν αυτήν την αντίδραση.
  • Τα ρινικά σπρέι με στεροειδή μειώνουν τη φλεγμονή με διαφορετικό τρόπο και δεν ενέχουν τον ίδιο κίνδυνο επανεμφάνισης της συμφόρησης. Διαθέτουν τις δικές τους οδηγίες χρήσης και πιθανές παρενέργειες.

Μην διακόπτετε τη χρήση ενός συνταγογραφούμενου σπρέι με στεροειδή, επειδή διαβάσατε μια προειδοποίηση για τα αποσυμφορητικά. Εάν δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε τον τύπο του σπρέι σας, δείξτε τη συσκευασία σε έναν φαρμακοποιό.

Για πόσες ημέρες μπορείτε να χρησιμοποιείτε ένα αποσυμφορητικό σπρέι

Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τη διάρκεια, τη δόση και τα χρονικά διαστήματα χρήσης για το συγκεκριμένο προϊόν. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο όριο που να ισχύει αδιακρίτως για κάθε σπρέι. Οι ειδικοί γενικώς συμβουλεύουν η χρήση να μην υπερβαίνει τις 5 ημέρες.

Η σύσταση για πενθήμερη χρήση δεν αναιρεί το όριο των 3 ημερών που ισχύει για τα περισσότερα τέτοια σπρέι. Ακολουθείτε πάντοτε το φυλλάδιο οδηγιών χρήσης που τα συνοδεύει και απευθυνθείτε σε φαρμακοποιό εάν οι οδηγίες δεν είναι σαφείς ή σας φαίνονται αντιφατικές.

Τι πρέπει να κάνετε εάν μοιάζει να χρειάζεστε συνεχώς το σπρέι;

Ζητήστε συμβουλή εάν έχετε φτάσει στο καθορισμένο όριο, αλλά η μύτη σας παραμένει βουλωμένη, εάν χρειάζεστε όλο και συχνότερες δόσεις ή εάν δυσκολεύεστε να διακόψετε τη χρήση. Πάρτε μαζί σας το φιαλίδιο και εξηγήστε πόσο συχνά και για πόσο χρονικό διάστημα το χρησιμοποιούσατε.

Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει τη διακοπή του αποσυμφορητικού που χρησιμοποιήθηκε υπερβολικά. Ο γιατρός μπορεί να συστήσει σταδιακή διακοπή, καθώς η συμφόρηση ενδέχεται να επιδεινωθεί προσωρινά κατά τη διαδικασία, και μπορεί να προτείνει τη χρήση ρινικού σπρέι στεροειδών ή φυσιολογικού ορού για τη διαχείριση των συμπτωμάτων.

Δεν υπάρχει ένα ενιαίο, αποδεδειγμένο πρόγραμμα διακοπής, που να είναι κατάλληλο για όλους. Μια συστηματική ανασκόπηση του 2025 διαπίστωσε ότι οι διαφορές μεταξύ των μελετών θεραπείας εμπόδισαν τους ερευνητές να καθορίσουν μια ενιαία θεραπευτική προσέγγιση.

Πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί η αρχική αιτία του βουλώματος. Αλλεργίες ή κάποιο ανατομικό πρόβλημα ενδέχεται να εξακολουθούν να υφίστανται ακόμη και αφού υποχωρήσει η συμφόρηση που οφειλόταν στο φάρμακο.

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Συχνές Ερωτήσεις

Πόσο γρήγορα θα υποχωρήσει το βούλωμα μετά τη διακοπή;

Η βελτίωση μπορεί να διαρκέσει από μερικές ημέρες έως εβδομάδες, ενώ η παρατεταμένη υπερβολική χρήση ενδέχεται να συνεπάγεται μεγαλύτερο χρόνο ανάρρωσης. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική συμβουλή αντί να ξεκινήσετε ξανά τη χρήση του φαρμάκου με δική σας πρωτοβουλία.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω αποσυμφορητικά δισκία (χάπια) αντ' αυτού;

Μην αντικαθιστάτε και μην προσθέτετε δισκία χωρίς ιατρική συμβουλή. Ενέχουν διαφορετικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων επιδράσεων στην αρτηριακή πίεση και αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα. Ρωτήστε φαρμακοποιό ή γιατρό για την κατάλληλη επιλογή, ειδικά εάν πάσχετε από υπέρταση ή καρδιοπάθεια.

Συμπέρασμα

Ένα αποσυμφορητικό σπρέι μπορεί να προσφέρει χρήσιμη βραχυπρόθεσμη ανακούφιση. Εάν η αντιμετώπιση της βουλωμένης μύτης εξαρτάται όλο και περισσότερο από την λήψη νέας δόσης, το επόμενο βήμα είναι η επανεξέταση της θεραπείας και της υποκείμενης αιτίας.

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