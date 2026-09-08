Έρχεται εφαρμογή «112» για τους ηλκιωμένους - Ασπίδα κατά των απατεώνων

Snapshot Στην Ελλάδα μελετάται η ενεργοποίηση αριθμού μαζικής έκτακτης ειδοποίησης, παρόμοιου με το «112», για την καταπολέμηση των απάτων από ψευτολογιστές του ΔΕΔΔΗΕ.

Καταγράφονται περίπου 30 δηλωμένες απάτες ημερησίως με οικονομικές ζημίες πολλών εκατομμυρίων ευρώ, ενώ παρατηρείται μείωση κλοπών και διαρρήξεων κατά 10-15%.

Προτείνονται νομοθετικές αλλαγές που θα θεωρούν επιβαρυντική την εξαπάτηση ηλικιωμένων και θα περιορίζουν την εξάλειψη του αξιόποινου με την αποζημίωση του θύματος.

Σχεδιάζεται συνεργασία με πιστωτικά ιδρύματα, ΔΕΔΔΗΕ και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για την ενημέρωση πολιτών και τον περιορισμό της χρήσης καρτών κινητής τηλεφωνίας από εγκληματικά κυκλώματα.

Εξετάζεται η δημιουργία ειδικής υπηρεσίας εντός του ελληνικού FBI για την καταπολέμηση των συμμοριών απάτης και η χρήση μάζικων ηλεκτρονικών προειδοποιήσεων προς το κοινό. Snapshot powered by AI

Μέχρι και την ενεργοποίηση αριθμού έκτακτης μαζικής ειδοποίησης ανάλογης του «112», που χρησιμοποιείται πλέον ευρέως στην προστασία από ακραία φυσικά φαινόμενα και στις πύρινες καταστροφές, μελετούν – όπως αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ» – πολιτικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες της λεωφόρου Κατεχάκη για να περιορίσουν τη μάστιγα των εξαπατήσεων από ψευτολογιστές και ανύπαρκτους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, που λαμβάνει τρομακτικές διαστάσεις με διαρκή αύξηση της τάξης του 30-50% κάθε χρόνο, παρά τις συνεχείς ενημερωτικές «καμπάνιες» της ΕΛ.ΑΣ. είτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είτε ακόμη και με επισκέψεις σε ενορίες, ΚΑΠΗ, λαϊκές αγορές κ.λπ.

Νομοθετικές αλλαγές

Η συχνότητα που καταγράφεται πλέον είναι περίπου 30 δηλωμένες εξαπατήσεις πολιτών την ημέρα, με τα έσοδα των κακοποιών να ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ! Αξιοσημείωτο είναι ότι ήδη παρατηρείται μείωση των κλοπών και των διαρρήξεων της τάξης τουλάχιστον του 10-15%, με τις συμμορίες των δυτικών προαστίων να στρέφονται πλέον στις συγκεκριμένες εγκληματικές ενέργειες με τεράστιες λείες, μικρές επιπτώσεις και ατελείωτο αριθμό θυμάτων ηλικιωμένων.

Παράλληλα, αναμένεται να υπάρξουν εισηγήσεις για νομοθετικές αλλαγές, μεταξύ των οποίων, να θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση η εξαπάτηση των ηλικιωμένων και να περιορισθεί ή να σταματήσει η εξάλειψη του αξιόποινου με την ικανοποίηση της ζημιάς του θύματος της απάτης.

Και αυτό γιατί – όπως προκύπτει – μετά τη σύλληψή τους οι «ανακυκλούμενοι» πρωταγωνιστές τέτοιου είδους κυκλωμάτων, για να μην προφυλακίζονται και να επανέρχονται αμέσως στην ίδια εγκληματική δραστηριότητα, μεθοδικά με τηλέφωνα συγγνώμης και παρακλήσεων προς τα θύματα των απατών, προτείνουν την επιστροφή των κλαπέντων χρημάτων ώστε να λάβουν «συγχωροχάρτι» για νομική χρήση. Ωστόσο, κύριο πρόβλημα παραμένει ότι αυτό το σχέδιο μαζικών προφυλακίσεων, εκατοντάδων πρωταγωνιστών των απατών, συναντά εμπόδιο τον «κορεσμό» των ελληνικών φυλακών.

Ακόμη θα κινηθούν διαδικασίες για ενημέρωση των πιστωτικών ιδρυμάτων για τις νέες μεθόδους παραπλάνησης των κακοποιών και θα υπάρξει συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ ώστε να ενημερώνει αμέσως τους πολίτες, εάν το «συνεργείο» που χτυπά την πόρτα πολιτών είναι δικό του ή των κακοποιών. Επίσης σχεδιάζεται να υπάρξει συνεννόηση με εταιρείες και καταστήματα κινητής τηλεφωνίας ώστε να σταματήσει η μαζική πώληση εκατοντάδων καρτών στο ίδιο άτομο.

Συνήθως χρησιμοποιούνται αλλοδαποί ασιατικής καταγωγής οι οποίοι ακολούθως τις δίνουν στα κυκλώματα για να τηλεφωνούν – με κάρτες μιας χρήσης – στα θύματά τους με τα γνωστά «τρικ» των ατυχημάτων, των τάχα ευνοϊκών συναλλαγών, των υποτιθέμενων διορθώσεων στους ηλεκτρικούς πίνακες στο σπίτι κ.λπ. Εξετάζεται ακόμα η δημιουργία ειδικής υπηρεσίας εντός του επονομαζόμενου ελληνικού FBI (με την συμμετοχή αστυνομικών από τα τμήματα διαρρηκτών, ηλεκτρονικού εγκλήματος και άλλων) με κύριο στόχο την χαρτογράφηση και την εξάρθρωση αυτών των συμμοριών.

Οι επιτελείς των ελληνικών Αρχών ασφαλείας συνεκτιμούν ότι οι δράστες απατών πολλές φορές αλλάζουν περιοχές όπου χτυπούν ακόμη και στη διάρκεια μιας ημέρας, για να μην συλλαμβάνονται, οπότε στο σχέδιο εφαρμογής και λειτουργίας αυτού του νέου «112», κύριο στόχο αποτελεί να μην υπάρχει και αναστάτωση των πολιτών χωρίς αντίκρισμα. Εξετάζεται, όμως, σοβαρά το ενδεχόμενο να υπάρχει τέτοιου είδους ηλεκτρονική έκτακτη μαζική προειδοποίηση του κοινού, μέσω μηνυμάτων – ανά τακτά χρονικά διαστήματα – για να μην υπάρχει κανένας εφησυχασμός.