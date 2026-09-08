Χαρδαλιάς: Επένδυση 4 εκατ. ευρώ στην οδική αρτηρία Παπάγου-Χολαργού

Snapshot Ξεκινά η βιοκλιματική ανάπλαση του παραδρόμου της Λεωφόρου Μεσογείων στον δήμο Παπάγου - Χολαργού με προϋπολογισμό 4 εκατ. ευρώ και ολοκλήρωση έως το τέλος του 2027.

Το έργο περιλαμβάνει διαμόρφωση οδού ήπιας κυκλοφορίας, ανακατασκευή οδοστρώματος, διαπλάτυνση πεζοδρομίων και δημιουργία άνω των 150 νέων θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης.

Θα τοποθετηθούν νέος ηλεκτροφωτισμός, αστικός εξοπλισμός και φυτεύσεις με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την αναβάθμιση της εμπορικής ζώνης.

Η παρέμβαση στοχεύει σε ουσιαστική αλλαγή της χρήσης του δημόσιου χώρου με σαφές περιβαλλοντικό αποτύπωμα και σύγχρονες υποδομές.

Ο δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού τόνισε τη σημασία του έργου για τη βελτίωση της εικόνας και λειτουργικότητας της περιοχής, παρά την προσωρινή ταλαιπωρία των κατοίκων και επιχειρήσεων. Snapshot powered by AI

Η βιοκλιματική ανάπλαση του παραδρόμου της Λ. Μεσογείων, στα όρια του δήμου Παπάγου - Χολαργού, μήκους 1,8 χλμ., ξεκινά με την υπογραφή της σύμβασης έργου, προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ, από τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, τον δήμαρχο Ηλία Αποστολόπουλο, εκπροσώπους του αναπτυξιακού οργανισμού της περιφέρειας «Νέα Μητροπολιτική Αττική ΑΕ» και του αναδόχου, παρουσία της αντιπεριφερειάρχη βόρειου τομέα Μαργαρίτας Βάρσου.

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της περιφέρειας Αττικής και θα περατωθεί έως το τέλος του 2027, βελτιώνοντας την καθημερινότητα των κατοίκων και τη λειτουργία της εμπορικής ζώνης του δήμου.

Στο πλαίσιο των εργασιών, τμήμα του παραδρόμου θα διαμορφωθεί σε οδό ήπιας κυκλοφορίας πλάτους τριάμισι μέτρων, όπου θα κινούνται οχήματα και ποδήλατα με ταχύτητα έως 20 χλμ. Θα πραγματοποιηθεί ανακατασκευή του υπάρχοντος οδοστρώματος, καθώς και διαμόρφωση διαχωριστικής νησίδας από το πεζοδρόμιο, το οποίο θα διαπλατυνθεί εξασφαλίζοντας άνετη προσβασιμότητα σε όλους. Παράλληλα, θα οριοθετηθούν περισσότερες από 150 νέες θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης, ενώ θα τοποθετηθεί νέος ηλεκτροφωτισμός, αστικός εξοπλισμός και φυτεύσεις.

Σε δηλώσεις που ακολούθησαν ο κ. Χαρδαλιάς, αναφερόμενος στην προγραμματική σύμβαση για την ανάπλαση μιας από τις πιο κομβικές οδικές αρτηρίες στον βόρειο τομέα που συνυπέγραψε με τον κ. Αποστολόπουλο πριν από ένα χρόνο σημείωσε «Σήμερα, είμαστε σε θέση να βάζουμε και αυτό το έργο σε τροχιά υλοποίησης, τηρώντας ακόμα μία δέσμευσή μας προς τους πολίτες», προσθέτοντας «Η συγκεκριμένη παρέμβαση δεν περιορίζεται σε μια αισθητική αναβάθμιση. Αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο κάτοικοι, επαγγελματίες και επισκέπτες κινούνται και χρησιμοποιούν τον δημόσιο χώρο.

Αυτή είναι η αντίληψή μας για τις αστικές αναπλάσεις: έργα με σαφές περιβαλλοντικό αποτύπωμα,

Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ώστε κάθε διαθέσιμος πόρος να επιστρέφει στους πολίτες με τη μορφή χρήσιμων και σύγχρονων υποδομών. Στόχος μας είναι οι παρεμβάσεις αυτές να αφήνουν μόνιμο και μετρήσιμο αποτύπωμα στην καθημερινότητα, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά κάθε γειτονιά της Αττικής».

Από πλευράς του, ο δήμαρχος Ηλ. Αποστολόπουλος ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη Ν. Χαρδαλιά για την προσωπική συμβολή στην επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης της σύμβασης. Χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό για τον δήμο, το έργο ανάπλασης των πεζοδρομίων σε όλο τον παράδρομο, «πλέον θα έχουν ομοιόμορφη εικόνα και χαρακτηριστικά μιας ευρωπαϊκής πόλης, με σύγχρονο αστικό εξοπλισμό, σύγχρονο φωτισμό και - βεβαίως - με περιορισμό ταχύτητας στα 20χλμ., με μία συνύπαρξή ποδηλάτου και αυτοκινήτου στον σύγχρονο τάπητα που θα κατασκευαστεί» επισήμανε. Ολοκληρώνοντας τόνισε ότι «παρά την προσωρινή ταλαιπωρία που θα υποστούν οι κάτοικοι, οι επισκέπτες και οι ιδιοκτήτες των μαγαζιών, μετά από λίγο καιρό όλοι θα χαιρόμαστε ένα πολύ χρήσιμο και πολύ κρίσιμο έργο που γίνεται στην περιοχή μας».