Κυψέλη: Ανθρώπινα οστά εντοπίστηκαν κοντά στην Αλεπότρυπα

Ανθρώπινα οστά εντοπίστηκαν κοντά σε γήπεδο στην Κυψέλη, στην περιοχή Αλεπότρυπα προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένα παιδί εντόπισε τυχαία τα οστά, τα οποία βρίσκονταν σε σακούλα, στην οδό Μεγίστης και ενημέρωσε την Αστυνομία.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί από την Αστυνομία, προκειμένου να εξεταστεί το σημείο και να συλλεχθούν στοιχεία που ενδέχεται να βοηθήσουν στην έρευνα.

Σημειώνεται πως μια ημέρα νωρίτερα, σε κοντινό σημείο εντοπίστηκαν ταξιδιωτικά έγγραφα που εξετάζεται αν ανήκουν στην Γιου Τινγκ, η οποία αγνοείται από τις 20 Μαϊου του 2026.