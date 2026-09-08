Κυψέλη: Στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ τα οστά που εντοπίστηκαν στην Αλεπότρυπα

Snapshot Ανθρώπινα οστά και κρανίο βρέθηκαν σε σακούλα κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη.

Η σακούλα θεωρείται ότι τοποθετήθηκε πρόσφατα.

Παιδιά που έπαιζαν στο γήπεδο εντόπισαν τα οστά και ενημέρωσαν τον προπονητή, ο οποίος κάλεσε τις Αρχές.

Τα οστά μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ για ταυτοποίηση και περαιτέρω έρευνα.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί και γίνονται έρευνες για τυχόν άλλα ευρήματα συνδεόμενα με τα οστά. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για την υπόθεση με την εύρεση ανθρώπινων οστών κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη.

Το Newsbomb.gr βρέθηκε στο σημείο, το οποίο έχει αποκλειστεί από την Αστυνομία, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες σε ολόκληρη την περιοχή για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν κι άλλα ευρήματα που συνδέονται με τα οστά που εντοπίστηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σακούλα που εντοπίστηκε, περιείχε οστά καθώς κι ένα κρανίο, οπότε θεωρείται δεδομένο ότι πρόκειται για υπολείμματα ανθρώπινης σορού.

Το σημείο στο οποίο εντοπίστηκαν τα οστά Newsbomb.gr

Κατά τις ίδιες πηγές, η σακούλα πιθανολογείται ότι τοποθετήθηκε τις τελευταίες ημέρες στο σημείο, καθώς υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στην Αλεπότρυπα, καθώς εκεί παίζουν παιδιά καθημερινά.

Κατά τις ίδιες πηγές, η σακούλα πιθανολογείται ότι τοποθετήθηκε τις τελευταίες ημέρες στο σημείο, καθώς υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στην Αλεπότρυπα, καθώς εκεί παίζουν παιδιά καθημερινά.

Το σημείο στο οποίο βρέθηκαν τα οστά

Προπονητής κάλεσε τις Αρχές

Στο σημείο διεξάγονται καθημερινά αθλητικές δραστηριότητες, καθώς υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου το οποίο χρησιμοποιούν πολλές ακαδημίες. Παιδιά που βρίσκονταν πέριξ του γηπέδου, εντόπισαν τη σακούλα και το είπαν στον προπονητή τους. Αυτός, αφού τους απομάκρυνε, διαπίστωσε ότι επρόκειτο για ανθρώπινο σκελετό και κάλεσε αμέσως τις Αρχές.

Πλέον, τα ευρήματα, έχουν μεταφερθεί στα εγκληματικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ και γίνεται προσπάθεια για να εντοπιστούν στοιχεία που θα βοηθήσουν στο δύσκολο έργο της ταυτοποίησης.

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